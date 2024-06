Condamnation de SBF : une date historique pour le monde de la finance digitale

Les origines du scandale

Sam Bankman-Fried est le cofondateur de l'échangeur FTX. En 2022, cette société et Alameda Research, un autre société possédée par SBF, se retrouvent au cœur d'un scandale sans précédent. Le scandale FTX aurait coûté la fermeture d'autres entreprises et des milliards de dollars.

Bien que le montant du dommage soit difficile à estimer. Notamment, à cause des dommages collatéraux, les enquêteurs ont pu déterminer que SBF avait arnaqué plus de 8 milliards de dollars. Ce chiffre prend en compte les clients de sa plateforme. Néanmoins, il est certain que toute l'affaire a coûté bien plus.

Pourquoi SBF a-t-il été condamné ?

Aujourd'hui, après plus d'un an et demi de rebondissements rocambolesques, l'affaire touche à sa fin. SBF vient d'écoper de 25 ans de prison et d'une amende de 11 milliards de dollars. Le juge Lewis Kaplan a reconnu l'ancien dirigeant de FTX coupable. Les sept chefs d'accusations portés à son encontre ont été confirmés. Deux des accusations concernent la fraude. Les autres sont qualifiées de conspiration. Il s'agit de l'une des plus grosses affaires financières jamais vues. Ainsi, cette condamnation est une nouveauté majeure.

Une condamnation qui marque la fin d'une ère

Il y aura un avant et un après SBF/FTX pour le monde de la finance digitale. C'est la première fois qu'une personne est accusée et condamnée dans ces circonstances. Jusqu'à présent, les cas de personnes montant un projet participatif et disparaissant sans devoir rendre de compte à personne étaient légion. Cette première condamnation est donc hautement symbolique. Elle signale aux potentiels fraudeurs ce qui peut les attendre en cas de malhonnêteté. C'est du moins ce qu'à déclarer le juge Kaplan à l'issue du procès. Selon lui, il faut mettre en place des sentences dissuasives. Le cas SBF fera sans aucun doute jurisprudence pour la justice américaine.

Cependant, il faut maintenant que les autres pays décident de suivre ce modèle. Ou alors attendre qu'ils soient touchés par un scandale similaire pour voir la législation évoluer. La seconde option étant plus probable.