Cordon Blanc Réceptions : le traiteur événementiel trendy & eco-friendly

Fondée en 2003 aux portes de Paris, la Maison Cordon Blanc est un acteur majeur sur le marché traiteur, organisateur de réceptions sur toute la région Île-de-France.

Chaque année, ce ne sont pas moins de 600 réceptions orchestrées avec sens du détail et amour de la cuisine : du cocktail lunch au dîner de gala en passant par le déjeuner d'entreprise ou le buffet de séminaire.

Inspirées, immersives, gourmandes, millimétrées, des réceptions qui ne ressemblent à aucune autre. Elles sont marquées d'une empreinte unique : la vôtre. L'équipe vous accompagne pour scénariser des rendez-vous gustatifs sur-mesure, intimes ou grandioses, pour vos clients ou vos collaborateurs, en déjeunatoire ou en dînatoire.

La maîtrise de la gastronomie

La cuisine proposée est celle des bons produits, goûteux, frais et de saison, approvisionnés quotidiennement depuis les étals du marché de Rungis, situé à 15 minutes.

De plus en plus soucieux de la saisonnalité et la provenance des produits utilisés, le chef exécutif élabore deux cartes par an. Des produits locaux et bio, des looks modernes et une scénographie dans l'air du temps.

Le personnel au service de votre événement

L'équipe Cordon Blanc Réceptions est composée de personnel de service & de cuisine fidèle, travaillant pour la maison depuis plusieurs années. À la tête, un directeur de réceptions, encadrant une brigade allant jusqu'à 70 personnes en période de forte activité. La qualité de service étant une valeur essentielle du métier, les équipes sont formées régulièrement. Une brigade expérimentée, qui travaille en lien avec le service commercial. Chez Cordon Blanc Réceptions la qualité du service s'exprime par le professionnalisme des équipes, l'écoute attentive des besoins, sans oublier la discrétion et la confidentialité.

La sélection du personnel de service réside dans la qualité de service permanente, la souplesse & l'adaptabilité.

Une entreprise durable et sociale

Depuis plusieurs années, Cordon Blanc s'engage dans une démarche de développement durable ambitieuse. Il s'agit de mobiliser les équipes sur 4 enjeux d'avenir, dont ceux "d'acheter plus sain, moins loin, de recycler plus et de gaspiller moins" à travers un plan d'actions concret que les équipes s'approprient au quotidien.

En parallèle des efforts pour la planète, Cordon Blanc est très attaché à sa politique sociale, s'investissant chaque année dans la formation d'apprentis, veillant à la mixité et la diversité de ses effectifs et s'impliquant dans la réinsertion professionnelle.