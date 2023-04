Dalkia place l’innovation au cœur de la décarbonation

Chez Dalkia, l'innovation est en effet présente partout, au service de la transition énergétique de ses clients. « Avec sa démarche d'innovation inspirée du Design Thinking, Dalkia mise sur deux points d'ancrage omniprésents : ses clients et sa stratégie. Et cela se vit à l'interne comme dans le portefeuille d'offres », indique Grégoire Ignasiak, directeur de l'innovation chez Dalkia.

C'est d'ailleurs dans cette dynamique bouillonnante que l'outil PowerQuality a été développé par les experts de Dalkia et les équipes de recherche et développement d'EDF.

PowerQuality, l'alliance de l'algorithme et de l'humain

Et si un outil numérique proposait aux entreprises énergivores de détecter les actions à mettre en place pour réaliser des économies d'énergie et limiter leur empreinte carbone ? Dédié aux clients tertiaires, santé et industrie, PowerQuality « pose des diagnostics en cas de perturbation électrique et identifie des gisements d'économie d'énergie », résume Didier Martinent, directeur du projet chez Dalkia. Globalement, cela signifie que le logiciel récolte un ensemble de données directement depuis le site. Les informations recueillies sont transférées vers un serveur auquel accèdent les experts de Dalkia. Ce sont eux qui vont ensuite pouvoir analyser les anomalies de fonctionnement et détecter les surconsommations, et ainsi proposer des mesures à mettre en place pour optimiser la consommation. En bref, « c'est un outil qui relève le double défi de la décarbonation et de la digitalisation des activités de nos clients », ajoute Maud Potempa, responsable marketing.

L'innovation pour relever le défi climatique

Oui, l'industrie de la transition énergétique agrège un grand nombre d'idées et d'initiatives développées et déployées concrètement dans les territoires. Le projet d'entreprise de Dalkia, Cap 2026, favorise ce foisonnement d'idées, d'échanges et d'interactions dynamiques et fructueux autour de trois axes : décarbonation, performance, engagement. Ainsi, les équipes innovation de Dalkia sont entourées d'une centaine de startups porteuses de solutions originales et innovantes pour réussir les transformations de la société. Quoi de mieux que de faire partie de ce concours, qui s'enracine dans nos territoires et crée un vivier d'initiatives qui ne demandent qu'à concrétiser nos ambitions en matière de transition énergétique

Grâce à des initiatives telles que « Tech for Future », Dalkia tisse des liens avec les entrepreneurs avec qui il faut compter. Car c'est bien collectivement qu'il faut désormais penser et agir, pour relever, ensemble, le défi climatique.