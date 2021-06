ESLSCA lance une nouvelle offre de formation continue en finance

L'adaptation aux mutations et aux nouvelles technologies appliquées au marché de la finance : c'est l'un des objectifs des formations « Executive Education » dispensées par l'ESLSCA (École supérieure libre des sciences commerciales appliquées) à destination des cadres dirigeants. « Les évolutions techniques, digitales ou éthiques, bouleversent le secteur de la finance. Elles impactent sans aucun doute les métiers existants et dessinent ceux à venir. Face à ces changements, les compétences recherchées par les entreprises évoluent. Dans ce contexte, la formation continue devient un levier incontournable pour piloter le changement et répondre aux enjeux de demain », explique Françoise Croze-Scardulla, directrice de l'ESLSCA Executive Education.

La digitalisation croissante des démarches bancaires, l'analyse des données massives au service de la performance des entreprises, la blockchain, le crowdfunding et autres phénomènes de désintermédiation ne sont que quelques exemples des mutations qui impactent le secteur. Dans le même temps, « le domaine réglementaire est de plus en plus contraignant, aussi bien en matière de comptabilité que d'environnement. Face à ces évolutions, il faut savoir remettre en cause ses compétences», estime la dirigeante de l'école, de même qu'il est nécessaire, selon elle, de « former les équipes à l'accompagnement du changement ».

De l'analyse technique à la compliance : des outils innovants

Autant d'enjeux qui « infusent » l'ensemble des modules lancés par l'établissement pour permettre aux collaborateurs et dirigeants inscrits de rester à la pointe du marché. « La transformation numérique et la RSE sont traitées dans le cadre de toutes nos formations, même s'il existe également des modules qui leur sont spécifiquement dédiés », indique Françoise Croze-Scardulla.

Ainsi, dans le domaine de la finance, figurent notamment l'analyse technique des marchés financiers, la prévention de la fraude, la conception et le montage de produits financiers, la mise en place du dispositif compliance, l'application des normes IFRS, l'art du pitch et la levée de fonds, ou encore la maîtrise des opérations sur les marchés financiers. Dans celui de la banque, l'école propose d'approfondir la gestion du risque crédit ainsi que les connaissances en matière de droit bancaire et de lutte contre le blanchiment. La création et la transmission d'entreprises ainsi que la fiscalité du patrimoine font eux partie de la thématique réservée à la gestion de patrimoine. Enfin, le contrôle de gestion est abordé en particulier à travers le risk management en entreprise, ou encore l'audit interne dans les PME.

L'offre de l'ESLSCA Executive Education se décline sous plusieurs formats. Les « MBA Executive online », d'une durée de 9 mois et dispensés en ligne, s'adressent plus particulièrement à un public en voie de reconversion professionnelle. Les certifiantes, quant à elles, visent un public à la recherche d'une montée en compétences et se déroulent aussi bien en ligne qu'en présentiel sur des périodes comprises entre 6 et 10 jours. Elles sont rattachées à un bloc de compétences d'un titre RNCP et de ce fait sont éligibles au CPF. Enfin, les inter-entreprise, d'une durée plus courte - entre 1 et 3 jours- pointent sur une compétence spécifique. En somme, une palette d'outils remis au goût du jour avec lesquels l'établissement ambitionne d'apporter aux entreprises les clés de la performance de demain.