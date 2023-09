Événement : assistez à la conférence “Majelan Pro - Drive your car (eer) - Manager ses collaborateurs mobiles : enjeux, opportunités & innovations"

Assistez le 03 octobre à cette matinée de conférences sur le thème "Manager ses collaborateurs mobiles : enjeux, opportunités & innovations" qui sera co-animée par Cécilia Gabizon (VP Chief Content Officer d'ETX Majelan) et Jean-Chistophe Tortora (Président de La Tribune) et rythmée par les interventions de Jean-Baptiste Barfety (Co-auteur des rapports Notat-Senard et Fondateur de Sens au Travail), Mathieu Gallet (Président d'ETX Majelan), Stefan May (CEO de Continental France), Florence Lepany-Duval (Directrice de la communication Equans, à confirmer), Edouard Archambeaud (CEO de Proteor) et Olivier Siegwart (VP Tech Data Product ETX Majelan). Evénement conclu par Jérôme Doncieux (Fondateur & CEO d'ETX Majelan).

Une étude exclusive réalisée par l'institut GiPA sera dévoilée à cette occasion par Xavier Pacilly (Directeur Général France de GiPA).

Au programme, des discussions sur le sens au travail, sur les enjeux de communication interne, de formation et d'engagement des salariés en mobilité ainsi que la démonstration de Majelan Pro - Drive Your Car(eer), la plateforme d'audiomobilité qui valorise le temps de trajets des collaborateurs en voiture, une première mondiale. Découvrez le programme et inscrivez-vous dès maintenant (nombre de places limitées).