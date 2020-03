Face à la crise que nous traversons, renforcer la résilience de nos villes est plus que jamais d’actualité !

(Crédits : Platan)

La crise sanitaire en cours fait vaciller le monde et révèle au grand jour, la fragilité de nos écosystèmes urbains. Dépendance alimentaire, délocalisation massive de notre production, réglementations inadaptées, difficulté de nos infrastructures urbaines à absorber une situation exceptionnelle … Touchant, au-delà des frontières géographiques et économiques, tous les habitants de notre planète, le Covid-19 aura peut-être au moins un mérite : celui de rendre palpable aux yeux de tous, l’enjeu fondamental de la résilience et de la durabilité de nos modes de vie. Une mise en lumière que les récentes crises climatiques et sociales n’ont cessé de révéler.