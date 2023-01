French Tech Rise veut faire briller les start-up partout en France

Au sein du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la Mission French Tech soutient la structuration, le financement, la croissance et le développement des start-up françaises partout sur le territoire. Elle s'appuie notamment pour cela sur le réseau des Capitales et Communautés French Tech, acteurs associatifs qui couvrent la majeure partie de la France, dans l'Hexagone et les régions et territoires d'Outre-mer.

En 2021, les start-up de la French Tech ont collectivement déjà dépassé le cap des 10 milliards d'euros levés. Mais en y regardant d'un peu plus près, 80% bénéficie à l'écosystème francilien alors que 50% des start-up sont créées en dehors de la région Ile-de-France. Face à ce constat, l'objectif des équipes de Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech, est d'insuffler un rééquilibrage géographique des dispositifs de financements à destination des start-up, notamment grâce à cette deuxième édition de French Tech Rise.

Repenser l'innovation à l'échelle du territoire

La croissance inédite de l'écosystème de la French Tech durant ces dernières années s'est traduite par une augmentation significative de levées de fonds, de créations de start-up et donc d'emplois en France, mais également par une répartition géographiquement concentrée en Ile-de-France. Pour sa deuxième édition, French Tech Rise tend à gommer ces disparités de répartition en permettant à des start-up innovantes de l'ensemble du territoire de rencontrer et de renforcer leurs liens avec différents financeurs, dont la majeure partie sont actuellement implantés dans la région francilienne.

Sur les derniers mois, les Capitales et Communautés French Tech ont mené des étapes de pré-sélections permettant d'identifier 20 start-up selon différents critères de développement, de potentiel d'innovation et de répartition géographique, afin de représenter les différentes régions de l'Hexagone mais également d'Outre-mer. Elles ont notamment pu bénéficier de rendez-vous individuels avec des fonds d'investissements en capital-risque comme en témoigne l'une des lauréates, Ophélie Pomeng, associée chez Siva Industrie : « Nous avons fait 11 000 km depuis La Réunion pour venir présenter notre projet à la French Tech, devant ces grands fonds d'investissement, et nous sommes vraiment émus du résultat ».

Directrice de la Mission French Tech depuis septembre 2021, Clara Chappaz connaît le potentiel d'innovation des différents territoires français et tient le cap stratégique qui permettra d'offrir plus de visibilité et de solutions de développement à leur start-up : « Ces start-up issues de tous nos territoires ont souvent besoin de financements : en leur permettant de rencontrer des fonds d'investissement, nous contribuons à l'avènement des champions technologiques de demain, qui créeront des emplois et participeront au dynamisme économique de nos régions. »

Et les lauréats sont...

A l'issue de la matinée de cette deuxième édition de French Tech Rise, trois start-ups ont été récompensées par le ministre Jean-Noël Barrot et Clara Chappaz dans trois catégories différentes. Récompensée par le prix « Future Licorne » pour sa capacité à entrer en hyper-croissance, la start-up quimpéroise Data Soluce édite une plateforme regroupant tous les acteurs d'un projet immobilier, tout en proposant des solutions de performance et de projection digitale des bâtiments.

Basée à Rennes, la société Agriodor reçoit le prix « Impact » pour sa capacité à générer un impact social et/ou environnemental positif pour la société. Elle développe des solutions de biocontrôle brevetées (parfums), à base de kairomones (attractifs) et d'allomones (répulsifs) qui modifient le comportement des insectes ravageurs et permettent de réduire les dégâts causés sur les cultures, tout en respectant l'environnement et la biodiversité́.

Le prix « du public » revient à la start-up réunionnaise Siva Industrie, à ce jour seule entreprise française agréée par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire pour déployer sa solution de lutte contre la mouche des fruits qui sévit dans les pays tropicaux. « Nous avons mis au point une solution innovante de traitement des végétaux à base de vapeur d'eau, permettant non seulement de préserver les qualités visuelles et gustatives des fruits, mais également d'augmenter leur durée de conservation » présente Ophélie Pomeng.

Le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications Jean-Noël Barrot salue la dynamique économique innovante de tous les territoires et souhaite voir perdurer cette représentativité portée par l'événement : « C'est tout l'enjeu de French Tech Rise : s'assurer que la réussite de la French Tech soit une réussite collective qui porte le dynamisme des régions et des Outre-Mer grâce à l'entrepreneuriat ».