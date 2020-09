Immobilier : les atouts du neuf

Grâce à des taux d'intérêt attractifs et des dispositifs fiscaux performants, investir dans le locatif neuf représente un placement avantageux. Pour Nexity, réaliser ce type de placement répond aussi à une problématique sociétale. Nexity le précise, « il nous faut une France bien logée. Aujourd'hui, il manque des logements dans le pays. L'avantage du logement neuf répond ainsi à une demande. » Fort de proposer des logements répondant aux dernières normes écologiques, environnementales et de construction, mais aussi à des commodités comme une place de stationnement et généralement un espace extérieur, investir dans le neuf garantit au locataire d'être « bien logé ». L'investisseur se construit un patrimoine de qualité, propice à être directement loué une fois l'acte d'achat passé.

Rentabiliser son acquisition

Acquérir un logement neuf et le mettre en location peut aujourd'hui s'associer à un avantage fiscal en ayant recours à l'investissement loi Pinel. Il suffit dans un premier temps de simuler un investissement immobilier avec le dispositif Pinel sur internet avant de rencontrer un conseiller spécialisé dans l'immobilier neuf pour affiner son projet et être conseillé sur sa durée, le lieu de l'achat et les démarches. Après avoir choisi le bien, le promoteur rend compte, étape par étape, des avancées tandis que les appels de fonds sont réalisés. Une fois le bien acquis et les locataires trouvés, le nouveau propriétaire bénéficie d'une réduction d'impôt de 63 000 euros sur 12 ans. Lors de sa première déclaration fiscale suivant l'année d'achat, il doit ajouter un formulaire spécifique et dès l'année suivante indiquer ses revenus fonciers. Au bout de douze ans, l'engagement en loi Pinel est atteint, et le bien peut être, ou non, revendu. « Investir dans un bien neuf présente une rentabilité tout de suite visible, comme en Ile-de-France, où celle-ci se situe autour de 4%. Vous pouvez ensuite ajouter l'avantage Pinel qui est de 2% par an. On atteint déjà 6% de rentabilité brute (hors montage financier, hors frais de gestion etc. ) sur les 9 premières années sans compter la rentabilité à la revente » explique Nexity. La garantie d'une rentabilité est par ailleurs indissociable du loyer perçu pour le propriétaire. « Le bien doit tout de suite être loué, il s'agit donc de bien garder en tête l'importance de l'emplacement ».

Le choix crucial de l'emplacement

Viser des agglomérations où le marché immobilier est tendu qui correspondent aux zones A ou B1 s'impose. La zone A correspond à l'Ile-de-France, ainsi que les très grandes agglomérations françaises comme Lille, Marseille et Nice. La zone B1 couvre les autres grandes villes : Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes. « Là où il y a beaucoup d'habitants naturellement il y a une grosse demande de logements, et donc une grosse demande locative. » précise Nexity.

Les avantages à investir dans sa région

« Les garanties et les outils modernes pour contrôler et gérer son investissement locatif assurent qu'il est avantageux d'investir partout en France. Mais il est vrai qu'aujourd'hui avec la situation exceptionnelle dûe à la crise sanitaire, se déplacer sur tout le territoire peut être plus compliqué » rappelle Nexity. Investir dans sa région regroupe ainsi de nombreux avantages : une proximité avec des pôles économiques existants ou en devenir, une proximité aux commerces, aux transports, aux écoles et aux espaces verts, une facilité de gestion et de suivi des travaux. « L'investissement est tangible. S'il y a un coup de peinture à donner, un robinet à changer entre 2 locataires dans un rayon de 100 à 150 km, on peut s'y rendre dans la journée. C'est plus simple que si on se trouve à l'autre bout de la France même si, bien sûr, on peut déléguer à des organismes de gestion ». Autre vertu, la maîtrise du marché. Les connaissances de la ville, du quartier, des rues rassurent le futur propriétaire. « Sécurisé, il pourra donc franchir le pas plus facilement » conclut Nexity.