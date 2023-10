Innove ton Club 2023 : coup de projecteur sur la sportech, un secteur prometteur

À la veille de Big, la grand-messe de l'entrepreneuriat en France, Innove ton Club réunissait pour la 3e année consécutive tous les acteurs de la sportech - experts, clubs sportifs, entrepreneurs, investisseurs et passionnés du sport business - cette initiative, portée par la communauté des Meneurs de Bpifrance, qui fédère un réseau de 32 clubs partenaires en France dans huit disciplines. L'objectif ? Développer le business des clubs et des startups en apportant de la visibilité à cet écosystème dynamique, en favorisant la mise en réseau, le partage d'expériences et les synergies. Les participants ont ainsi assisté à une série de conférences pour explorer les facettes du sport business. Des pépites montantes ont également présenté leurs solutions, telles que My Coach Pro (gestion et suivi des athlètes), Gamifly (outils de gamification pour améliorer la « fan expérience »), Stadium Go (solution de covoiturage à destination des supporters) et Tickie (solution innovante de billetterie basée sur la Blockchain, les NFT et l'IA).

Catalyser l'innovation sportive en fédérant les acteurs engagés

Entraîné par le modèle de Sorare, première licorne sportech française (605 millions d'euros levés en 2021), le secteur de la sportech regroupe 160 startups en France sur quatre grandes tendances - gestion des performances des athlètes, engagement des fans et de la communauté, gestion des clubs et des événements, et transition écologique dans le sport. Mais malgré son potentiel, la sportech est confrontée à plusieurs défis. L'écosystème de l'innovation à destination des clubs sportifs reste fragmenté. Les startups peinent à passer à la vitesse supérieure en termes de croissance. Les clubs restent, quant à eux, trop timides dans l'intégration des nouvelles technologies. Pour Bpifrance, partenaire clé de l'écosystème sportech, l'heure est venue d'impliquer les clubs sportifs dans le développement des technologies de demain. « Nous avons la chance d'avoir, d'une part, un marché en plein ébullition pour les startups de la sportech, et d'autre part, des clubs qui cherchent de nouveaux modèles. Il faut activer des leviers de co-construction entre startups et clubs. Innove ton club, c'est le moment idéal pour concrétiser ces opportunités en business pérenne ! », a souligné Mustafa Curlu, Directeur du Pôle digital, des partenariats sportifs et de l'international à la direction de la communication de Bpifrance.

Lors de la conférence Repenser l'événementiel sportif pour la sportech, François Bitouzet, Directeur Général de Viva Technology, a partagé ses réflexions sur la nécessité de structurer l'écosystème naissant de la sportech, de créer des événements pour favoriser les rencontres et d'améliorer l'expérience du public. La deuxième conférence a mis en lumière les clubs sportifs comme des entreprises à part entière. « Il faut aider les clubs à se transformer pour qu'ils adoptent une approche business en plus de l'approche sportive », a indiqué Mustafa Curlu.

L'avenir de la sportech en France

Alors que la France est sous les feux de la rampe avec la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques 2024, la troisième conférence, dédiée aux perspectives pour la sportech française après ces rendez-vous sportifs mondiaux, soulignait l'importance de pérenniser cette dynamique. « C'est le début de l'histoire, il y a encore beaucoup de pages à écrire », a indiqué Cédric Roussel, Délégué Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et à l'Économie du Sport au sein du Ministère Économie, Finances, Souveraineté industrielle et numérique, a souligné le rôle essentiel du sport dans l'économie, la cohésion sociale et le rayonnement des territoires. « L'objectif est de devenir une vraie nation de sportifs », a déclaré Jacques D'Arrigo, co-président de SporTech France & Co-Founder de Footbar. « Il faut changer les mentalités autour du sport et reconnaître son impact, notamment en termes de mixité sociale et de santé physique et mentale, au-delà de l'aspect économique. »

« Bpifrance est un levier de croissance incroyable pour l'innovation en France. Il faut dupliquer ce modèle sur la sportech », a déclaré Julien Noronha, directeur exécutif de la communication de Bpifrance. Véritable caisse de résonance pour l'écosystème, Bpifrance accompagne les startups dans leur projet de croissance à l'international. « Il faut contrer l'aversion au risque, présenter un marché international à haut potentiel et rassurer le marché de l'investissement. »