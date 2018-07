L’innovation made in France : un axe stratégique pour B. Braun

La Tribune Now

B. Braun inaugure le 16 juillet son nouveau « Campus » à Saint-Cloud (92). Outre les bénéfices pour les collaborateurs en matière de qualité de vie au travail, et les aménagements favorisant un mode de travail plus transversal et collaboratif, le nouveau siège de l’entreprise reflète sa transformation, opérée dans le cadre d’un plan stratégique 2015-2020.