L’Ocean Space Forum clôture avec succès sa deuxième édition  : le rendez- vous incontournable du NewSpace pour la préservation des océans

Pour sa deuxième année consécutive, le Forum s'est déroulé au Musée océanographique de Monaco avec pour thème « Road to UNOC », en préparation de la

troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC) prévue en juin 2025, en

marge de laquelle prendra place la troisième édition de l'OSF.

En ouverture, S.A.S le Prince Albert II de Monaco a souligné (en message vidéo) « à quel point les données spatiales peuvent être un instrument précieux au service de la santé et de la durabilité de l'océan. Elles nous permettent de mieux connaître et comprendre notre océan à l'échelle mondiale, et ceci désormais en temps réel (...). Ces données n'ont jamais été aussi avancées, précises et disponibles, et méritent d'être pleinement utilisées pour atteindre nos ambitieux objectifs environnementaux » et de conclure : «Cette deuxième édition de l'Ocean Space Forum se fonde sur le succès de sa première édition, en 2023, mais s'inscrit déjà dans la perspective de l'événement qui sera organisé l'année prochaine, à Nice, en marge de la troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (...). Je suis convaincu que le spatial a beaucoup à offrir en réponse aux enjeux de cet événement multilatéral particulièrement important. »

L'observation de la Terre à l'ère du NewSpace : une révolution pour la préservation des

océans

Les constellations de nanosatellites offrent des données précises en quasi-temps réel sur les écosystèmes côtiers et marins, cruciales face aux pressions anthropiques croissantes, notamment sur le littoral. Ces pressions, combinées à l'exploitation des océans et au changement climatique, dégradent la biodiversité marine à un rythme alarmant. Giao-Minh Nguyen, co-fondateur et Directeur de la stratégie et de l'innovation de Prométhée Earth Intelligence a rappelé que « le spatial est un atout majeur pour améliorer la connaissance, la prévention, l'action et l'anticipation ». Clément Lavigne, Directeur de la Politique de l'Océan à l'Institut océanographique, Fondation Albert 1 er Prince de Monaco, a ajouté que « la protection de l'Océan passe par une connaissance accrue de ses caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. Cette connaissance, coûteuse à obtenir sur le terrain, peut désormais, en grande partie, être enrichie par des mesures et des observations spatiales ».

Enfin, Olivier Piepsz, Président de Prométhée Earth Intelligence a insisté sur la nécessaire coopération entre acteurs publics et privés, en particulier au sujet des données satellitaires, pour agir au niveau local, national et global, et apporter des solutions résilientes et durables.

Répondre aux enjeux sécuritaires, environnementaux et économiques



Face à l'augmentation des conflits, l'espace devient stratégique pour protéger nos mers et notre océan et il est crucial pour les États d'établir une surveillance des activités

légales et illégales. La maîtrise des mers et de l'information en continu est devenue

essentielle pour gérer les crises, qu'il s'agisse d'actes malveillants en mer ou de

catastrophes naturelles. L'utilisation de l'espace est aujourd'hui primordiale à la

préparation et à la conduite des missions, offrant une vue globale en quasi-temps réel

de notre planète. « Les données spatiales doivent être un outil au service des acteurs

opérationnels engagés sur le terrain » a ajouté Florent Champion, Secrétaire exécutif de

l'Accord Ramoge.

Une collaboration internationale



L'OSF, en tant qu'espace d'échange international, a accueilli des organisations et des

représentants de différents continents confrontés à des menaces telles que la surpêche,

la pêche illégale et les pollutions. Driss El Hadani, Conseiller Principal au Bureau des

Affaires Spatiales des Nations Unies, a insisté sur l'importance « d'établir des connexions entre tous les acteurs du secteur spatial et de faire converger les efforts afin d'offrir aux décideurs politiques, aux industriels, aux universitaires et à toutes les composantes de la société civile un mécanisme de dialogue, de coopération et d'échange pour apporter des solutions opérationnelles aux défis globaux du développement durable et de la pérennité des activités spatiales ».

En rassemblant ces acteurs autour d'une cause commune, l'Ocean Space Forum

démontre que la collaboration internationale et l'innovation technologique sont

essentielles pour surmonter les défis environnementaux et garantir un avenir durable

pour nos océans.

Jean-Marc Astorg, Directeur de la Stratégie du CNES, a réaffirmé l'importance de cette

synergie pour un avenir plus responsable où l'océan demeure un écosystème garant des équilibres planétaires, du bien-être de l'humanité et de son avenir.

Vers la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC)



La deuxième édition de l'OSF constitue une étape importante sur la route de la

Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC) qui se tiendra à Nice du 9 au 14 juin

2025 sous la co-présidence des gouvernements de la France et du Costa Rica.

Cette conférence, rassemblant plus de 200 Chefs d'État et de gouvernement, jouera un

rôle clé dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies,

en particulier l'Objectif n°14, visant à conserver et utiliser de manière durable l'océan, les mers et les ressources marines.

« La réalisation des engagements internationaux qui seront pris lors de la troisième

Conférence des Nations Unies sur l'Océan en juin 2025 exige des solutions concrètes et

opérationnelles accessibles à tous. Cette nécessité est particulièrement cruciale pour les petits États insulaires en développement (PEID) », a souligné Eric Brel, expert Maritime et Outremers au CNES. Le spatial, par ses capacités, doit être le moteur de ces évolutions opérationnelles au niveau des Nations Unies.

La troisième édition de l'OSF se tiendra donc en parallèle de l'UNOC en juin prochain,

avec pour objectif de participer et de contribuer, par le biais des technologies spatiales,

à la résolution des défis cruciaux qui seront abordés lors de la Conférence.

Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures

et de la Coopération de Monaco, et Frédéric Genta, Délégué Interministériel à

l'Attractivité et à la Transition Numérique, ont appuyé l'importance de cet événement. Ils

ont salué l'engagement des acteurs présents dans la réalisation des objectifs de

développement durable et formulé le vœu que le Forum, œuvrant pour une synergie

entre les technologies spatiales et les défis liés à l'océan, puisse continuer à les réunir

autour de cette noble cause.