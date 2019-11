La 4eme édition du Forum Mastercard de l’Innovation couronnée de succès

Salle comble pour ce 4eme forum qui a réuni plus de 450 participants. « C'est toujours compliqué de faire venir nos partenaires des banques ou commerciaux sur une journée, mais force est de constater que non seulement ils sont venus, mais qu'en plus ils sont restés », se félicitait hier, Laurent Mathis directeur marketing et communication de Mastercard France en voyant que la salle de 300 places de la Gaîté Lyrique ne suffisait pas à accueillir tous les participants. Il est vrai que le fil rouge de cette journée, « Trusted life connections » et les invités prestigieux avaient de quoi retenir l'attention. C'est Franky Zapata, l'homme volant qui a été le premier à intervenir, embarquant l'auditoire en évoquant son expérience, sa passion, sa démarche, son obstination pour aller là où il voulait aller malgré les critiques. Un peu plus tard, Ilan Graicer, le hacker au service du bien, a fait trembler le public en évoquant les risques, mais en proposant aussi des solutions pour s'en préserver, avant que Justine Dupont, la championne de surf fasse souffler un vent marin. Racontant, des étoiles plein les yeux, comment la veille de son intervention elle avait battu le record de la plus grosse vague surfée par une femme, évoquant sa peur avant de se lancer, puis ce moment magique où elle se lance.

S'ouvrir et ne pas rester entre soi

Bien que faisant part d'expériences très différentes, tous les orateurs ont insisté sur la confiance, cet élément indispensable et déterminant pour expliquer leur réussite. « Nous avions volontairement fait le choix de faire appel à des intervenants qui ne soient pas des spécialistes du secteur bancaire ou de la finance, pour élargir notre horizon et ne pas rester entre nous », explique Laurent Mathis. « On se rend compte que leurs expériences nous parlent, en tant que professionnels, mais aussi à titre personnel. Lorsque des spécialistes du e-sport sont venus nous raconter leur passion, on se laisse emporter et l'on comprend mieux que nos adolescents passent tant de temps sur les jeux en ligne », témoigne le directeur marketing de Mastercard.

La journée a aussi connu son lot de surprises, comme l'intervention de l'humoriste Rocio Beringuer qui en reprenant les codes des pitchs de startups, a d'abord dérouté le public avant de l'amuser. Et Nicolas Huchet, amputé de la main, l'a bluffé en jouant de la batterie avec sa main bionique. Une prothèse qu'il a eu toutes les peines à financer et qui lui a demandé, là encore, de faire preuve de confiance en son projet pour pouvoir le mener au bout.

Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition

Cette 4eme édition s'est terminée par l'intervention de Solveig Honoré Hatton, directrice générale Mastercard France et s'est poursuivie autour d'un cocktail qui a permis aux participants d'échanger une dernière fois sur leur ressenti après les interventions de la journée et de découvrir les dernières innovations proposées par Mastercard. Fort de ce succès, l'entreprise se retrouve face à un défi : trouver pour sa 5eme édition du MIF un sujet aussi porteur et des intervenants aussi inspirants. Mais on lui fait confiance.