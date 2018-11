La francophonie des affaires dynamisée au cœur de la capitale française

Placé sous le haut patronage du secrétaire d'état auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le plus grand rendez-vous d'affaires multi-secteurs d'activités en France a été largement suivi par près de 800 participants venus des quatre coins de la planète. Cette édition a été organisée pour répondre à un triple objectif : promouvoir l'espace économique francophone au travers de témoignages et partage d'expériences, comprendre en quoi la transformation digitale des PME-PMI est un facteur clé de succès à l'international, et créer des passerelles entre les différents acteurs - dirigeants d'entreprise, experts de l'international, décideurs économiques, politiques et institutionnels.

Une porte d'entrée pour l'international

Les tables rondes, riches en contenus, ont été l'occasion de mettre en lumière les grands enjeux de la francophonie d'affaires, notamment en termes de réseaux, de stratégie d'influence, d'attractivité et d'exportations. Parmi les messages clés partagés avec les dirigeants d'entreprise présents, il a été rappelé que la francophonie est une porte d'entrée privilégiée vers l'international. Le français, 5ème langue la plus parlée au monde, est un atout indéniable pour accéder à de nouveaux marchés et identifier de premiers clients qui demain pourront devenir des prescripteurs. La preuve : les Chinois considèrent indispensable le français sur le continent africain !

Dans un monde multi-culturel complexe et globalisé, il est plus rassurant de tisser des liens commerciaux avec des personnes partageant la même langue et parfois une même histoire commune.

L'accompagnement des entreprises

La table ronde sur la transformation digitale des entreprises, thème à l'honneur de ces rencontres, était très attendue. Nicolas Sekkaki, président d'IBM France, a rappelé que l'agilité était nécessaire à une entreprise pour se remettre en question, passer à l'action, tester de nouveaux produits, pour enfin réussir. C'est lors d'une plénière que Mission Internationale et IBM France ont présenté en avant-première, au travers d'une démo en temps réel, la première brique d'un chatbot assistant international proposant un accompagnement export. Baptisé REMI pour Robot Expert Mission Internationale, ce chatbot, conçu en 5 semaines par les équipes de Watson, programme informatique d'intelligence artificielle d'IBM, entend aider les dirigeants de PME-PMI à orienter leur démarche à l'international vers le bon expert.

Dans son allocution sur la protection de l'innovation à l'international, Alain Juillet, expert en intelligence économique, a indiqué que « l'innovation est une question d'état d'esprit, celui du leader d'abord et de toutes les équipes de l'entreprise. Il faut savoir rebattre les cartes à tout moment ». On citera également l'intervention remarquée d'Eric Dupond-Moretti et d'Antoine Vey sur le risque pénal du dirigeant à l'international, sujet incontournable en matière de conduite des affaires. Les deux avocats n'ont pas manqué de souligner l'absence en France de culture de l'anticipation du risque pénal.

Enfin, comme annoncé par son président David Kassar, Mission Internationale mettra en place sa propre accréditation au sein de son réseau d'experts internationaux. Initialement ouvert aux destinations francophones, cet outil couvrira rapidement le monde entier afin d'accompagner les entreprises dans leur développement d'affaires à l'international.

Les prochaines Rencontres d'Affaires Francophones sont d'ores et déjà attendues pour 2019 !