La pandémie illustre la pertinence du VPN

Des millions de salariés, à travers le monde, ont été brusquement obligés de travailler de chez eux, du fait des mesures de confinement prises pour juguler la crise sanitaire induite par la Covid-19. Un véritable casse-tête pour les entreprises, qui ont dû, surtout si elles n'étaient pas préparées, protéger les milliers de communications digitales de leurs collaborateurs distanciés. Autrement dit, adopter la méthode du virtual private network, le VPN, réseau privé d'entreprise, considérée comme la plus sûre pour connecter les salariés aux ressources digitales de l'entreprise, sans les exposer au public.

Afflux de demande

Les chiffres diffèrent, mais selon une enquête mondiale de Top10VPN, une société britannique qui note les performances des sociétés proposant ces services, la demande mondiale a bondi de 44 % sur la deuxième moitié de mars. Et l'explosion a été particulièrement marquée en France, avec un pic de 80%, suivie par les Etats-Unis (+41%) et le Royaume-Uni (+35%). « Les recherches en ligne ont explosé dans les jours qui ont suivi la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, le 11 mars, d'une pandémie, note Simon Migliano, chercheur pour Top10VPN, dans l'enquête. Et la demande a soudainement doublé dans les pays où un confinement était envisagé ou annoncé ».

Certes, le VPN existe depuis des années. Et à la faveur de la transformation digitale des entreprises, les experts s'attendaient à ce que ce mode de sécurisation se développe. Aujourd'hui, à mesure que le télétravail devient la norme, pour plusieurs mois au moins, la sécurité des communications est une priorité pour les entreprises. D'autant qu'avec l'augmentation des utilisateurs, des difficultés de tous ordres émergent. D'ordinaire mis à disposition de quelques free-lance ou sous-traitants, les systèmes VPN ont dû d'un seul coup accueillir des milliers de nouvelles connections. Dans de nombreuses organisations, ces multiples connections ont causé une détérioration du service, plus lent, ou carrément down. Des risques supplémentaires, en somme. Reste donc à améliorer les services. Les organisations peuvent pour cela se doter de nouveaux serveurs, équilibrer les volumes d'information sur les réseaux et ajouter des centres de données pour accommoder la demande des télétravailleurs. Autre solution, le fractionnement, permettant de diriger le trafic à la fois vers un VPN et vers un autre système non-VPN, comme un Internet traditionnel.

La sécurité avant tout

Casse-tête supplémentaire pour les entreprises, outre la gestion du volume, la sécurité. Les systèmes VPN donnent accès aux réseaux de l'entreprise via des « portes » spécifiques. Quiconque se connecte est donc considéré comme digne de confiance. D'autres modèles se fondent en revanche sur la « confiance zéro ». Chaque utilisateur doit se loguer avec un mot de passe afin d'accéder au réseau. Dans tous les cas, protéger les systèmes de hackers malveillants est évidemment indispensable. A cet égard, dès la mi-mars, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information a publié ses recommandations pour le travail à distance, d'autant que pour certains télétravailleurs, c'était une première...

Quelle que soit la solution et le fournisseur choisis, la pandémie aura eu un mérite, celui de renforcer la pertinence du VPN pour les entreprises - afin d'aborder la reprise en toute sérénité.