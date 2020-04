La Région Île-de-France au secours des TPE, PME et ETI

Les épidémies frappent toujours plus durement les plus fragiles. Dans le champ économique, il s'agit des TPE et PME qui ne disposent pas des moyens financiers et humains des grands groupes. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui comptent moins de 5000 salariés, sont elles aussi particulièrement exposées aux conséquences de la crise. Pour aider et soutenir ces entreprises à passer ce cap difficile, la Région Île-de-France participe au Fonds de Solidarité d'1 milliard d'euros lancé par l'État et les régions. Sa contribution est de 78 millions d'euros. Une somme destinée aux très petites entreprises (TPE), indépendants, micro-entrepreneurs, professionnels libéraux, associations et autres agents économiques, quels que soient leur statut et leur régime fiscal et social. Pour être éligibles à cette aide, ils doivent réaliser moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et dégager un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Sont également concernées les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative ou enregistré une baisse de plus de 50 % de leur chiffre d'affaires mensuel moyen. Les candidats peuvent déposer une demande jusqu'au 30 avril pour recevoir une aide allant jusqu'à 1.500 euros sur https://www.impots.gouv.fr/portail/ en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, chiffre d'affaires, une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires, une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions d'application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020. Nouveau : Depuis le 15 avril et jusqu'au 31 mai, ils pourront solliciter un soutien complémentaire « anti-faillite » pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Pour cela, il faudra déposer une demande sur une plateforme de la Région Île-de-France, accessible sur https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2.

Aider les PME à se transformer

L'autre dispositif déployé par la Région Île-de-France s'appelle PM'up Covid-19. C'est une déclinaison spéciale Covid du programme PM'up qui offre une aide financière de 250 000 euros aux PME et ETI franciliennes pour accompagner durant trois ans leurs stratégies de croissance. PM'up COVID-19 vise lui à soutenir les projets permettant de créer, transformer ou renforcer les capacités de production des TPE, PME et ETI pour des biens ou services stratégiques grâce à une aide exceptionnelle d'un montant maximum de 800 000 euros. Le programme soutient à hauteur de 50 % (un taux qui pourra être porté jusqu'à 100 % pour des projets prioritaires justifiant d'un fort besoin de financement) les dépenses liées aux projets tels que l'achat d'équipements ou de machines, les prestations de conseils, les systèmes d'information, le recrutement de cadres structurants, les dépenses de R&D ou le dépôt et extension de brevet. Sont concernées les PME et ETI, y compris les structures relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS), implantées en Île-de-France et qui comptent moins de 5 000 salariés, réalisant moins de 1,5 milliards € de chiffre d'affaires et n'entrant pas dans la définition communautaire d'entreprise en difficulté au 31/12/2019. Pour bénéficier de PM'up COVID-19, il faut déposer une demande sur www.iledefrance.fr/pmup-covid-19. Les entreprises peuvent être informées de ces deux aides et de l'ensemble des mesures déployées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise actuelle, par téléphone au 01 53 85 53 85 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) ou par mail à covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr

Réseau et solidarité

Et parce que la solidarité est une valeur plus que jamais nécessaire en ces temps de crise, la Région Île-de-France a créé avec ses partenaires Solutions Covid-19, une plateforme qui facilite la mise en relation des fournisseurs et demandeurs de solutions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les entreprises sont invitées à y déposer leurs offres, afin de les proposer aux citoyens, aux autres entreprises et aux professionnels de santé qui en recherchent.

Enfin, pour faire face à l'urgence sanitaire, la Région offre la possibilité à toutes les collectivités et les entreprises d'Île-de-France de commander des masques, du gel hydro-alcoolique ou encore, dans un second temps, du matériel de désinfection, en bénéficiant des avantages de sa centrale d'achat. Pour cela, les demandes sont à formuler sur la plateforme régionale : Industrie-solidarite-covid19