La transparence : un nouveau modèle pour l'immobilier

L'immobilier, l'un des secteurs les plus concurrentiels où les acheteurs et vendeurs sont des consommateurs informés, est fortement impacté par la transformation digitale. Elle révolutionne complètement les codes et les business-modèles des agences immobilières traditionnelles. Revenons d'abord sur ce qu'a apporté le numérique. Très tôt, dès 1996, les acteurs de l'immobilier ont compris l'utilité de publier des annonces sur leurs propres sites, comme sur des portails professionnels (Se loger, Leboncoin, Pro Immo, Explorimmo, Bien'ici, Belles Demeures...), donnant accès à une pluralité d'offres, devenues plus visibles par tous, bien au-delà d'un périmètre local. Ces sites d'agences traditionnelles se sont étoffés en développant de nombreux services : visite virtuelle, comparateurs de prix, recherche par cartographie... Depuis 2014, la dématérialisation des actes dans les processus de transactions et de gestion immobilière (mandats, fiches descriptives du bien, bons de visite, promesses ou compromis de vente) et la reconnaissance de la valeur probante de la signature électronique, ont permis également une source d'économies et de gains de productivité pour les agents immobiliers.

Redonner une image positive du métier

Comme on l'a vu dans d'autres secteurs réglementés (transports, hôtellerie), la technologie a permis de donner plus de liberté d'action et de choix aux consommateurs, créant ainsi des nouvelles opportunités d'innovation. Des nouveaux acteurs se font peu à peu une vraie place de challenger en grignotant des parts de marché. C'est le cas d' Hosman, un des leaders de ces néo-agences immobilières, spécialisé dans la vente immobilière, qui veulent redonner une image positive du métier en mettant l'intérêt du client au cœur de leur stratégie. Cofondée par Benjamin Bavuz, Paul-Henri Chopin et Stanislas de Dinechin en 2018, cette start-up révolutionne l'immobilier en ayant une approche et des services radicalement différents des groupes historiques. Leur constat ? « Un manque de transparence, des techniques archaïques, frais d'agence exorbitants... nuisent au métier d'agent immobilier. Les agences immobilières sont chères pour un service souvent mal perçu, la vente entre particuliers est complexe et peu efficace, nous proposons une nouvelle voie en inventant une manière de vendre simple, transparente et efficace. Le tout à un prix juste ».

Une enquête* réalisée à l'été 2018 par Meilleurs Agents avec OpinionWay auprès de particuliers vendeurs, conforte leur analyse. Ces derniers affirment avoir besoin de visibilité et d'information sur la méthode et les moyens mis en œuvre pour vendre leur bien et désirent plus de digital pour un meilleur accompagnement tout au long de la vente : rapport détaillé sur l'estimation du bien (84%), tableau de bord pour suivre le compte-rendu d'une visite (77%) et aussi l'assistance d'un expert : préparation du compromis de vente (76%).

La différence avec les agences immobilières classiques ne s'arrête pas au prix

Si les nouveaux acteurs affirment que la zone de chalandise des agences « n'est plus la rue, mais bien internet », avoir des agences physiques ne serait donc plus nécessaire. Pour autant ces néo agences immobilières ne font pas l'impasse sur la dimension humaine et une relation de confiance qui reste primordiale. Il ne s'agit donc pas d'une digitalisation du métier à 100%. Chez Hosman, le business-modèle repose sur trois principes fondamentaux : pas de commission, mais un tarif fixe de 4 500 euros payable uniquement quand la vente est effective, qu'elle que soit la taille du bien à vendre, une prise en charge à 100% de la vente du bien et une expérience humaine. Les fondateurs ne trouvaient pas de justification économique à la commission au pourcentage: « Vendre un appartement de 40m2 ou de 80m2 est le même travail, pourquoi gagner 2 fois plus dans un cas que dans l'autre ? ».

La différence avec les agences immobilières classiques ne s'arrête pas au prix. Ces néo agences immobilières développent en interne des outils innovants leur permettant d'apporter des estimations plus justes, et de travailler une base de clients acheteurs en recherche active. « Les propriétaires vendent en moyenne en 10 jours seulement. En 2 ans, notre nouveau business-modèle a séduit plus de 700 propriétaires » explique un des fondateurs d'Hosman, soit presque 2 ventes par jour, 20 000 d'économies réalisées en moyenne pour chaque vendeur et 12,6 millions d'économies cumulées réalisées au total. La start-up proposant uniquement des mandats simples, résiliables à tout moment, il est très simple de tester ce nouveau type de partenaire pour les particuliers voulant vendre un bien rapidement sur hosman.co.

*Enquête « Les chiffres clés sur les usages et attentes des vendeurs 2019 » MeilleursAgents avec OpinionWay, réalisée en été 2018 auprès de 2500 personnes ayant vendu un bien immobilier ou ayant l'intention de le faire.