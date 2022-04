Le Big Tour à Bordeaux, la French Fab à l’honneur

La préfecture de Gironde mène actuellement une politique volontariste pour attirer les investisseurs, les talents et les entreprises grâce à une dynamique économique indéniable : un cadre urbain attractif, une capacité numérique, une proximité avec Paris et de nombreuses pépinières d'entreprises. Bordeaux affiche ainsi des actions en convergence avec les thématiques défendues par le Big Tour comme la promotion de l'industrie française. De nombreuses entreprises seront présentes pour recruter mais aussi favoriser la création et l'émulation d'idées et de projets.

Fondateur de Factovia, Vincent Thavonekham, expert en IoT & Smart Factory, propose aux industriels de partager leurs connaissances via une plateforme avant de mettre concrètement en œuvre leurs concepts dans une usine opérationnelle miniaturisée. « Conçue comme un powerpoint vivant, l'usine voyagera avec le Big Tour. J'apporte le matériel pédagogique pour que tous les industriels de France, que ce soit des PME, des ETI ou de grandes entreprises expérimentent leurs concepts et leurs produits », explique Vincent Thavonekham.

Construite en bois naturel, éco-responsable et à circuit court, l'usine a été dessinée par des designers et suscite la curiosité. « On a envie de la toucher, de la manipuler » reconnaît l'entrepreneur. Pour lui, le Big Tour représente une occasion parfaite pour « vulgariser et démocratiser l'usine du futur » dont le fonctionnement peut encore paraître opaque. Aujourd'hui, les technologies du numérique sont un point d'ancrage pour les industries qui souhaitent se réinventer en gagnant en flexibilité et en agilité tout en répondant aux exigences environnementales et sociétales, un domaine dans lequel la France doit encore progresser.

Recruter pour accélérer la transition énergétique

Partenaire du Big Tour, l'ADEME se positionne en tant qu'accélérateur de la transition écologique et propose à tous les acteurs de la société, des particuliers, en passant par les collectivités et les entreprises les moyens de l'action. Missionnée par le ministère délégué au logement, l'ADEME sur le Big Tour se concentre sur une vaste opération de mobilisation autour des métiers du BTP et de la rénovation énergétique des bâtiments. « Le secteur du bâtiment contribue très fortement à la transition écologique avec 800 000 rénovations énergétiques par an » note Patrice Grouzard, Responsable communication national Bâtiment et Énergies Renouvelables de l'ADEME.

Néanmoins pour maintenir cet objectif dans les années à venir, le secteur doit encore recruter environ 300 000 personnes, dont 150 000 pour le seul secteur de la rénovation énergétique. En s'associant au Big Tour, l'ADEME entend mobiliser les jeunes, les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion professionnelle et inciter les artisans à monter en compétence. « En lien direct avec la transition énergétique et écologique, les métiers du bâtiment et de la rénovation sont des métiers quasi avant-gardistes et innovants ». L'ADEME aborde ces sujets de recrutement et de formation sous un format ludique et espère ainsi toucher un large public.