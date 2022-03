Patrice Bégay : « Le Big Tour 2022 met les bouchées doubles sur l’entrepreneuriat et l’emploi »

Le Big Tour voit de plus en plus grand et devient cette année un festival itinérant. Pour quelle raison ?

Patrice Bégay : Après trois années d'essor et de succès, le Big Tour doit se transformer et surtout, incarner encore plus fortement l'ambition de Bpifrance, qui est de redonner l'envie et la fierté d'entreprendre en France. Nous sommes la banque de tous les entrepreneurs - des start-up, des TPE, des PME et des ETI - et ce, dans tous les territoires. Il était donc logique que cette grande tournée des entrepreneurs français fasse étape dans l'ensemble des régions de France et non plus seulement sur les littoraux comme les années précédentes, d'autant que les présidents de régions ont pu constater une forte volonté des décideurs et des élus locaux de recevoir cet événement.

Quelles sont les ambitions de cette édition ?

P. B. : L'ambition que nous nous sommes fixée pour 2022 est de faire découvrir tout le soutien que Bpifrance apporte à l'entreprise et aux entrepreneurs français, en portant haut le plan France 2030 visant à faire émerger les champions de demain - dans le numérique, l'industrie verte, la biotech, l'agriculture, l'hydrogène, les batteries, la santé... Mais aussi en accélérant les entreprises, pour que nos TPE deviennent des PME et nos PME, des ETI. Nous mettons également l'accent sur la féminisation de l'entrepreneuriat, de même que sur l'internationalisation, le renforcement des secteurs clés pour notre souveraineté économique, ainsi que sur le networking avec Bpifrance Excellence. En somme, en cette période de sortie de crise sanitaire, nous mettons les bouchées doubles sur l'entrepreneuriat et l'emploi, avec pour ambition de multiplier par deux le nombre d'entrepreneurs. Pour ce faire, nous cherchons à libérer les énergies créatrices en donnant confiance à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre et en suscitant des vocations, tout en proposant des formations ainsi que des emplois inclusifs et soucieux de l'environnement.

A quoi ressemblera une journée type du Big Tour ?

P. B. : Chaque journée donnera d'abord la parole, dans le cadre de l'émission Vive ta ville, à de nombreuses forces vives des territoires : les entrepreneurs, les agriculteurs, les restaurateurs, les hôteliers locaux, les élus, bref, toutes celles et ceux qui font l'économie locale et libèrent leur créativité. Il y a en effet un grand nombre d'héros et d'héroïnes méconnus qui méritent d'être reconnus ! Ensuite, le village de l'innovation et de l'emploi, qui s'étend sur 4000 mètres carrés, aura pour but de créer des expériences, de valoriser la gestion des talents et de mettre en avant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Au total, 16 espaces permettront de découvrir des innovations de l'ensemble des communautés de Bpifrance, grâce à des animations ludiques et intergénérationnelles, pour donner envie à notre jeunesse de se diriger vers l'industrie. Par exemple, on pourra pénétrer dans le cœur d'une fusée ou s'immerger dans une usine de production. Il y aura également des animations pour sensibiliser les jeunes aux enjeux climatiques, en les familiarisant, par exemple, au reconditionnement des appareils connectés. Et surtout, grande nouveauté cette année, nous aurons un espace dévolu à l'emploi et la formation, où tout participant pourra refaire son CV, consulter des offres et postuler, de même que rencontrer des DRH.

Par ailleurs, le Big Tour sera l'occasion de mettre en avant les clubs sportifs partenaires de Bpifrance, qui sont aussi des acteurs de l'économie locale. Au lancement du Big Tour à Strasbourg, ont ainsi été présents l'ASPTT Mulhouse (volley-ball), le club de Metz de handball féminin et le club de basket SIG Strasbourg. Enfin, les soirées se termineront par un grand concert avec des chanteurs, des humoristes, des danseurs... Dès le coup d'envoi à Strasbourg, les talents comme Casanova, Victoria Adamo, Terence et Flo Malley ou le groupe LEJ monteront sur scène pour célébrer la French Touch, cet art de vivre à la française.

Pouvez-vous citer quelques entreprises présentes au lancement à Strasbourg ?

P. B. : L'équipementier industriel Norcan, les réseaux d'accompagnement de France Active et Initiative France, la Région Grand Est, les médias locaux comme les DNA et l'Alsace, pour n'en citer que quelques-unes.... Il faut savoir qu'en 2021, dans le Grand-Est, Bpifrance a accompagné 4 663 entreprises avec 4,4 milliards d'euros de financement. Plus de 400 entreprises régionales ont été épaulées à l'export et plus de 400 créateurs d'entreprise locaux ont été soutenus.

Quelle fréquentation attendez-vous pour cette grande tournée de 2022 ?

P. B. : Depuis que la tournée existe, ce sont des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent participer au Big Tour, que ce soit en présentiel ou en mode digital. Et si le numérique nous a sauvé pendant la pandémie et restera indispensable, je crois que les gens ont envie de retrouver l'événement physique et de se retrouver, ensemble.

Les étapes du Big Tour 2022

Samedi 05 mars : Strasbourg

Mercredi 20 avril : Bordeaux

Vendredi 22 avril : Toulouse

Mardi 26 avril : Montpellier

Vendredi 29 avril : Zoo de Beauval

Jeudi 26 mai : Tourcoing

Samedi 28 mai : Berck sur Mer

Jeudi 16 juin : Reims

Samedi 18 juin : Dijon

Lundi 20 juin : Lyon

Mercredi 22 juin : Grenoble

Samedi 25 juin : Ajaccio

Mercredi 29 juin : Aix-en-Provence

Samedi 2 juillet : La Londe les Maures

Lundi 4 juillet : Savines le Lac

Mercredi 6 juillet : Narbonne

Vendredi 8 juillet : Vieux-Boucau

Dimanche 10 juillet : Biscarrosse

Dimanche 21 août : Les Sables d'Olonne

Lundi 22 août : Pornic

Mercredi 24 août : Vannes

Jeudi 25 août : Perros-Guirec

Samedi 27 août : Fécamp

Mardi 13 septembre : Châteauroux

Jeudi 15 septembre : Le Mans

Samedi 17 septembre : Trouville

Dimanche 18 septembre : Etaples sur Mer

Mardi 20 septembre : Ile-de-France