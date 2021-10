Le nouveau visage de l’Industrie sous les projecteurs du French Fab Tour 2021

Pour son étape parisienne, le Village de l'Industrie du Coq Bleu déployait ses cinq containers, vitrines des dernières technologies industrielles. Sous les yeux de jeunes visiteurs, les bras robotisés côtoyaient des dispositifs de traitement de l'eau dans une atmosphère empreinte de découvertes et de curiosité.

En partenariat avec l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), l'objectif commun des acteurs industriels du French Fab Tour 2021 est affiché : transmettre leur passion, mettre en valeur le potentiel innovant de l'Industrie et redorer son image auprès des professionnels de demain.

Quand la jeunesse s'exprime

« C'est une dinguerie ! » : casque de réalité virtuelle sur la tête, Samia est plus qu'enthousiasmée par l'animation du groupe Brandt. Le chapiteau bleu du Village ne désemplit pas de groupes scolaires en cette matinée d'octobre. Aladin et sa classe de première STMG du lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud y sont très actifs : « On n'a pas d'évaluation ou d'objectif fixé par les profs, on est juste là pour découvrir tous les stands et discuter avec les entreprises ».

Alors que les masterclass s'enchaînent en format court au centre du Village, les visiteurs déambulent et échangent avec les professionnels de l'Industrie, parfois poussés par la curiosité, parfois captivés par le discours des ingénieurs. Sur le stand du développeur de dispositifs médicaux Siemens Heathineers, des lycéens en filière électrotechnique parlent la même langue que le manager technicien avec qui ils discutent pendant un long moment.

Dépoussiérer l'Industrie avec passion

Le format ouvert des containers face à un îlot central de prise de parole facilite énormément les échanges informels. Arnaud Sabia (Président Directeur Général du constructeur de machines-outils industrielles CERI) est l'un des premiers à s'exprimer sur cette scène à taille humaine. Son objectif est clair : montrer aux jeunes que les métiers de l'Industrie ont changé et que le secteur offre de belles opportunités professionnelles. « On travaille sur des sujets passionnants et on doit réussir à transmettre cette passion, puisque l'avenir se prépare maintenant. » insiste Arnaud Sabia.

Les industriels présents l'ont bien compris : il faut réussir à capter l'attention du jeune public en plaçant son activité sous son jour le plus divertissant, tout en mettant en avant son potentiel innovant. Les uns ne quittent pas des yeux le « robot martien » du kit pédagogique développé par Vittascience sur le container du fabricant de puces électroniques STMicroelectronics, tandis que les autres se regroupent autour de l'impressionnant bras jaune du robot collaboratif de Stäubli. Sur le stand d'Arkema, spécialiste en matériaux de performance, la chimie au service de la durabilité provoque d'intenses discussions entre les visiteurs et l'ingénieur, regroupés autour d'un filtre de traitement à eau. Le discours sur la qualité de l'eau est accessible, la sensibilisation est immédiate.

Attirer les ingénieurs de demain

« Aujourd'hui, on rencontre de nombreux lycéens qui ne nous connaissent pas et qui découvrent l'univers de l'infiniment petit lié à nos puces électroniques » témoigne Erwan Le Saint, Microcontroller Application Manager chez STMicroelectronics. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'ST recrute sur plus de 500 postes, du stage au CDI.

L'après-midi de l'étape parisienne du French Fab Tour est consacrée à l'emploi sous forme de job dating. Ange, étudiant ingénieur au CESI à Nanterre, est venu tout spécialement pour trouver son alternance de 24 mois : « Nos professeurs nous ont parlé du French Fab Tour. Je mets toutes les chances de mon côté en y venant aujourd'hui. »

Au terme de cette journée, Samia, Aladin et Ange auront eu un bel aperçu du dynamisme industriel français, de la passion qui anime les professionnels du secteur et du potentiel innovant de leurs projets, qu'ils piloteront probablement demain.