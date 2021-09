Coup d’envoi pour la tournée French Fab 2021 !

Après le succès du Big Tour qui a, cet été, rassemblé 32 millions de personnes en physique et en digital, la French Fab Tour reprend le flambeau pour, à son tour, parcourir les territoires et les régions et mettre à l'honneur l'industrie française. « Notre industrie est géniale et on doit le faire savoir ! » s'exclame avec enthousiasme Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication et Bpifrance Excellence.

Associées autour de cette nouvelle édition, Bpifrance et l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) ont pour ambition d'accélérer la transformation de l'industrie française, mettre en réseau les énergies des acteurs industriels, leur donner de la visibilité, de la fierté et l'esprit de conquête, en France mais aussi à l'étranger.

L'industrie française, le socle de l'économie française

Avec 260 000 entreprises dont 90% de TPE et de PME, l'industrie française représente 12,3% du PIB français et 3,1 millions d'emplois directs. La French Fab se déploie autour de 5 piliers : l'innovation, l'industrie du futur, la RSE et la formation, l'internationalisation et la transition énergétique et écologique. « Quelle fierté de pouvoir valoriser la French Fab, l'étendard de l'industrie française et tous les industriels, au sein d'une seule tournée dans toutes les régions de France ! » déclare Patrice Bégay. La French Fab Tour a ainsi pour vocation de mettre en lumière le savoir-faire des entreprises et des territoires, de promouvoir l'industrie et ses métiers auprès de publics scolaires et étudiants, de stimuler l'emploi et la formation, de parler positivement de l'industrie et de ses enjeux dans les médias mais aussi de créer des moments d'échanges entre les industriels pour favoriser la coopération au niveau local.

Sous le signe d'une proximité retrouvée

« Les énergies créatrices sont dans nos territoires et c'est pourquoi il est essentiel de s'y rendre pour transmettre les bons messages aux bonnes personnes » reconnaît Patrice Bégay. Pour ce faire, la French Fab Tour affiche un programme particulièrement riche. A chaque étape, le village itinérant de 400 m2 100% French Fab accueillera les lycéens de la région pour découvrir, par le biais de nombreuses animations, les métiers de l'industrie avec Arkema, Renault, STMicroelectronics, Stäubli et l'UIMM, les partenaires nationaux de Bpifrance. Les scolaires assisteront à des conférences, des masterclass inspirantes, des témoignages d'industriels, des success story d'entrepreneurs, des témoignages de membres du réseau Bpi Excellence, des présentations de métiers des industriels d'aujourd'hui et de demain... « En rapprochant les jeunes et les industriels, on prépare l'avenir de l'industrie : l'industrie 4.0 voire 5.O », note Patrice Bégay.

Par ailleurs, le grand public et les demandeurs d'emploi pourront rencontrer les entreprises locales et découvrir le VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) qui disposera d'un stand sur la majorité des job dating. Pour Patrice Bégay, cette tournée est aussi l'occasion d'encourager les industriels à « oser, innover, s'exporter, voir les choses en grand parce que conquérir c'est grandir. »