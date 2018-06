Le premier Atelier Numérique Google s'ouvre en Bretagne.

Proposées en présentiel chez une cinquantaine de partenaires (CCI, universités,...) dans 100 villes ainsi qu'en ligne, les formations Google Ateliers Numériques ont porté leurs fruits puisque 230 000 personnes en ont bénéficié, suscitant plus de 8 500 embauches sur la seule année 2017.

En début d'année, Google a passé la vitesse supérieure. Parmi les engagements de Sundar Pichai, le PDG de Google, lors de sa rencontre avec le président Macron en janvier dernier figurait la création d'ateliers en région. Moins de six mois plus tard, le premier atelier ouvre ses portes à Rennes et rayonnera dans toute la région. Les prochains suivront dans l'année dans trois régions que Google n'a pas encore révélées.

Cet espace de 200m2 situé en plein centre ville de Rennes, accueillera gratuitement, 6 jours sur 7, professionnels, chercheurs d'emploi, familles, seniors, souhaitant se former au numérique. Sous forme d'ateliers pratiques et de conférences inspirantes, on y apprendra à chercher des annonces d'emploi sur Internet, à sécuriser ses données, à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, à découvrir le code informatique ou encore à référencer sa boutique sur Internet. Ici, les formateurs sont des coaches Google et des partenaires aussi bien nationaux (Génération Numérique, Ticket for Change,...) que locaux (le cabinet de recrutement breton Abaka).

---

Google Atelier Numérique, 11 rue de la Monnaie à Rennes, ouverture le 9 juin

Pour s'inscrire aux workshops proposés dans l'atelier de Rennes, g.co/ateliernumRennes

