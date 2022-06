Le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) fait entendre la voix des collectivités

Au service des communes d'Ile-de-France, l'AMIF, via son rôle de porte-parole des élus locaux dans le débat régional, permet depuis près de 30 ans, de faire entendre les préoccupations des maires auprès des pouvoirs publics. Aujourd'hui, plus de 80% des communes franciliennes sont membres de l'Association. L'AMIF, qui se revendique comme un interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui déterminent l'avenir de la région et du pays, propose autour du thème des « collectivités au cœur des transitions » numériques, écologiques, sociales et éducatives, des conférences sur les mobilités, les énergies propres ou encore les rixes en Ile-de-France. Pour Stéphane Beaudet, Président de l'Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF) et Maire d'Évry-Courcouronnes, « nous sommes dans une situation de transition et il faut trouver les bons rythmes, les bons moyens avec une vision territoriale partagée. Ce sont les collectivités locales qui vont alimenter cette transition ».

Avec en général plus de 20 000 entrées au compteur, le Salon de l'AMIF est aussi l'occasion de moments d'échanges et de réflexions comme celui du Club des collectivités pour l'Économie sociale et solidaire en Ile-de-France sur le thème de l'alimentation locale et durable, des remises de trophées, des forums, ou encore des signatures de conventions de partenariat. « Avec un programme particulièrement dense, ce Salon est à la fois un échange de bonnes pratiques, de mises en perspective, de débats et de partage de thématiques » explique Stéphane Beaudet. Le sport sera également à l'honneur avec durant deux jours des animations organisées sur le Village Sport où les visiteurs seront invités à s'essayer à des activités comme le basketball ou le tennis. Des témoignages de sportifs, d'élus et de structures en charge de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des démonstrations sportives clôtureront le Salon autour d'une thématique « Territoires Olympiques ». « Le Salon est un moment de rencontre, de travail mais aussi un moment convivial » souligne Stéphane Beaudet.

Le transport, une thématique phare du Salon de l'AMIF

Mardi 28 juin aura lieu une conférence axé sur les impacts de la crise sanitaire sur les déplacements et les modes de vie en Ile-de-France avec notamment les interventions de la directrice générale de Transilien SNCF Sylvie Charles et de la directrice générale de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur). Avant la crise sanitaire, le télétravail était une pratique peu répandue en France puisque selon les chiffres de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail (DARES), il concernait seulement 3 à 7% des actifs de manière régulière et principalement des cadres, alors qu'en mai 2021 les actifs étaient 26% à télétravailler au moins un jour par semaine. La mise en place du télétravail a ainsi recentré les citadins sur une mobilité de proximité avec une augmentation importante de la marche, du vélo mais aussi de la voiture individuelle.

Pour poursuivre la réflexion, l'opérateur de transports Keolis apportera son expertise lors d'une conférence intitulée « 2 ans après la crise, penser et réinventer le transport public » qui aura lieu le lendemain mercredi 29 juin, et présentera les outils et les solutions développées par Keolis pour accompagner Ile-de-France Mobilités dans l'innovation du transport public et la reconquête des voyageurs grâce à des données de qualité de plus en plus abondantes, des technologies légères et l'émergence de l'Intelligence Artificielle et de la modélisation.

La thématique du transport est également directement liée au tourisme avec plus de 50% des sites accessibles en moins de 15 minutes de marche depuis une gare. Mardi 28 juin, la conférence intitulée « Pourquoi le train est-il le meilleur allié de l'attractivité touristique des territoires d'Ile-de-France ? » sera l'occasion d'échanger avec en particulier Christophe Decloux, directeur général du Comité régional du Tourisme et Amandine Martin, secrétaire générale de Transilien et secrétaire générale de l'AMIF Partenaires, dans l'objectif de valoriser sa ville comme destination touristique et de faire découvrir le patrimoine régional francilien riche de plus de 1 200 lieux d'intérêt touristiques.

