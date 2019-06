Le socle digital de l’industrie aérospatiale de demain

À l'ère de l'industrie 4.0, les nouvelles technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'IoT et le Cloud, sont en passe de révolutionner la production. Leur potentiel de mutation du paysage industriel est puissant et enthousiasmant. De nombreuses initiatives gouvernementales, telle que la création du CNI Numérique, sont prises pour aider les entreprises innovantes à les adopter et à exploiter leurs capacités. Cependant, pour prospérer pleinement, l'industrie du futur ne peut pas s'appuyer exclusivement sur l'acquisition de ces nouvelles technologies. Le succès viendra de leur intégration optimale dans un écosystème numérique complexe et adaptatif. Le principe fort est l'interconnexion autours d'un fil numérique de l'ensemble des technologies digitales impliquées dans le processus de production manufacturière, de la conception au sourçage, de la production à la maintenance et de l'élaboration à la fin du cycle de vie des produits. A tous ces niveaux, la fabrication numérique génère de nombreuses données. Le fil numérique unifie les systèmes et rend ces données exploitables. Il permet de leur donner une logique, de les utiliser pour étudier des tendances, d'interagir avec elles, de les transformer et de les échanger en toute transparence entre les différents systèmes.

Une situation urgente pour l'industrie aérospatiale française

Selon l'étude « Industrie du Futur » réalisée par le Boston Consulting Group à la demande de la Direction générale des entreprises, l'accélération de sa transformation digitale est vitale à l'industrie aérospatiale française. L'importance et l'urgence de la numérisation de la fabrication aérospatiale sont liées à plusieurs facteurs: 1) une demande croissante, notamment dans le domaine de l'aviation commerciale civile avec, par exemple, un carnet de commandes de 7 287 avions pour la société Airbus, soit environ 9 ans d'activité (www.airbus.com), responsable d'une montée en cadence et d'une mise en tension de la production, 2) une internationalisation des chaînes d'approvisionnement qui complexifie la mise en œuvre de solutions transverses, 3) une guerre commerciale féroce qui oblige à une réflexion permanente sur la réduction des coûts dans le respect des normes de qualité et de sécurité.

Le numérique, facteur majeur de compétitivité

Pour répondre à ses contraintes, l'industrie aérospatiale a besoin d'unifier ses solutions technologiques - traditionnelles et émergentes - autours d'un fil numérique qui supporte toute sa chaine d'approvisionnement dans le but d'augmenter :

Productivité : majoration de la cadence de production et réduction du délai de commercialisation.

Précision : réduction des couts de non qualité, production zéro défaut.

Efficacité : amélioration de la communication et de la collaboration.

Une solution qui répond avec simplicité aux exigences les plus complexes

Les technologies digitales de l'industrie du futur auront un impact significatif sur la compétitivité de la filière aérospatiale. Leur forte valeur-ajoutée est en train de changer le paysage de l'aviation depuis la conception innovante jusqu'aux services de production et semble à même de générer de nouvelles perspectives commerciales. Néanmoins, pour assurer avec succès le déploiement de ces nouvelles technologies, les entreprises aérospatiales doivent s'appuyer sur un écosystème digital cohérent et unifié. La suite de solutions digitales de iBASEt répond à cette attente en générant un fil numérique qui permettra d'exploiter à pleine puissance les capacités de ces technologies enthousiasmantes et d'accompagner la filière aérospatiale vers un avenir toujours plus prometteur.