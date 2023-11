Le V.I.E irrigue la croissance africaine de Jogoo Agriculture

Le V.I.E : un avantage compétitif à l'international

Le V.I.E est un dispositif sécurisé par l'Etat français qui permet à une entreprise de confier une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois à un jeune talent français ou ressortissant européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission.

Le V.I.E ? Tuna Bas en avait vaguement entendu parler lorsqu'il était étudiant à l'Edhec. Quelques années plus tard, le directeur général de Jogoo Agriculture et responsable de la zone Afrique, songe à activer ce dispositif dans le cadre de l'ouverture d'une filiale au Cameroun. « Le V.I.E, c'est fabuleux ! Je ne connais pas de dispositif similaire ailleurs dans le monde. Il confère aux entreprises françaises un réel avantage compétitif dans la mesure où nous faisons appel à des jeunes très bien formés et motivés pour tenter l'aventure de l'international en réglant une simple facture à Business France. C'est tellement pratique ! Ni charges sociales, ni déclaration Urssaf ! », s'enthousiasme Tuna Bas.

Un atout précieux pour le développement de Jogoo Agriculture en Afrique

Depuis 2021, Baptiste et César, deux jeunes V.I.E travaillent au développement commercial de Jogoo Agriculture à Yaoundé. « Diplômés d'écoles de commerce, nos V.I.E partent avec nos valeurs, insufflent une éthique commerciale, transmettent leur savoir-faire, leur méthodologie aux équipes sur place. Ils prospectent les agriculteurs pour commercialiser nos systèmes d'irrigation, du goutte à goutte jusqu'au système d'aspersion et les services associés », détaille Tuna Bas qui désormais s'appuie sur place sur une équipe de vingt collaborateurs (ingénieurs agronomes, installateurs et service marketing).

Aujourd'hui, la préservation de la ressource en eau étant devenue un véritable défi, Jogoo Agriculture entend se développer dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. « Nous envisageons de nous installer en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et, à court terme, nous allons faire appel à un V.I.E pour le développement commercial du Sénégal », annonce Tuna Bas.

À l'aune de leur carrière professionnelle, cette expérience à l'international hors du commun portée par le V.I.E, offre un réel enrichissement à la jeunesse tout en gagnant en employabilité. Jogoo Agriculture emploie une trentaine de salariés et réalise 1M € de chiffre d'affaires.

Les aides financières des régions

Les régions soutiennent financièrement les entreprises recrutant en V.I.E. Les montants et conditions d'éligibilité varient selon les régions.

La région Ile de France subventionne 50% des indemnités versées au V.I.E (dans la limite du plafond défini) via les dispositifs TP'UP et PM'UP.

