Les COP, un outil de gouvernance puissant au service du climat ? Décryptage avec la web-série Climate Brief

Aujourd'hui, c'est le premier jour de la COP 28 à Dubaï. Jusqu'au 12 décembre, les représentants des 198 États signataires de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) vont se réunir, comme chaque année depuis 1995, pour prendre des décisions pour le climat. Mais dans quelle mesure les COP sont-elles efficaces ? Pour apporter une réponse nuancée à cette question, l'équipe de la web-série Climate Brief s'est entourée de spécialistes du sujet : sa propre équipe d'experts, mais également la docteure Prachi Ugle Pimpalkhute ainsi que Sébastien Treyer, directeur général de l'IDDRI (Institut de développement durable et des relations internationales).

Dans cet épisode, Climate Brief s'intéresse tout particulièrement au rôle des COP, mais aussi à leurs limites et à leur impact sur le changement climatique et ses principales parties prenantes : gouvernements et entreprises.

Découvrez Climate Brief, la web-série qui décrypte les enjeux environnementaux pour les entreprises : https://axaclimateschool.com/fr/our-products/climate-brief/?utm_source=Partnership&utm_medium=paid-social&utm_campaign=TribuneNov2023&utm_id=newsletter

Découvrir l'épisode :