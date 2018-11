Les pôles et les CCE : des liens à renforcer

Les pôles de compétitivité allient 3 sensibilités : la demande publique, le savoir académique et le potentiel économique et social des entreprises grandes ou petites. Leur ambition internationale figure dans leur feuille de route. La Direction Générale des Entreprises souligne dans son évaluation nationale que "le rayonnement international des pôles de compétitivité est à parfaire ; il s'agit d'un enjeu essentiel à moyen terme." Les CCE sont eux, tournés naturellement vers l'international et les entreprises.

Avec des dénominateurs communs, pôles et conseillers du commerce extérieur de la France ne peuvent que souhaiter un resserrement de leurs liens. C'est pour en exploiter tous les aspects qu'une conférence est consacrée au sujet le 29 novembre prochain à l'Hôtel de Région, à Marseille.

Il sera question d'export et du dispositif Team Sud Export, de l'influence de l'alliance pôles/CCE sur la structuration des filières à l'international, des nouvelles mobilités et de la ville de demain... A l'heure où l'internationalisation des entreprises devient un enjeu de compétitivité et de différenciation dans un environnement économique encore sensible, la volonté de militer pour un travail en commun montre le chemin à suivre. Pour que le gagnant, à l'arrivée, soit bien l'entreprise et par ricochet, l'ensemble du territoire.