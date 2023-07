Les travaux de l’Impact Tank pour transformer l’urbanisme

Les politiques de la ville des années 1980, qui se sont amplifiées dans les années 1990 à partir du plan Borloo, visaient d'abord un objectif d'intégration des populations des quartiers les plus pauvres. Le but était de favoriser plus de mixité sociale et culturelle en ville, et d'améliorer leurs conditions de vie et leur accès aux ressources urbaines. Aujourd'hui, l'inclusion a dépassé la seule question des quartiers prioritaires, pour s'intéresser à toutes les catégories d'individus qui rencontrent des difficultés d'accès à la ville, en raison de phénomènes de discrimination et d'exclusion : les personnes en situation de handicap ou très âgées, les enfants, les personnes en situation de précarité, les femmes, les personnes LGBTQIA+, les personnes malades, les personnes d'origine étrangère... Au croisement des inégalités sociales et spatiales, les difficultés dans l'accès aux ressources de la ville peuvent concerner toutes et tous à certains moments de l'existence, dans des situations économiques ou familiales difficiles ou ne serait-ce que par le fait du vieillissement ou de la maladie. « Penser l'urbanisme inclusif, c'est penser à certaines catégories de la population, mais in fine, à tout le monde. » Benjamin Pradel, rapporteur du groupe de travail.

Des pratiques et des acteurs multiples de l'urbanisme inclusif

L'urbanisme inclusif est une approche de la fabrique de la ville qui favorise la participation de tous les citoyens à la société selon un principe d'égalité de droit à la ville. Ce droit se traduit dans l'accès plein aux espaces publics (rue, places, parcs, etc.) et aux lieux de vie et d'activités (logement, travail, etc.) à la fois comme fin mais aussi comme moyen pour organiser son quotidien et vivre décemment selon ses possibilités et aspirations. Il est porté par des acteurs publics attentifs à la question des inégalités, mais aussi des acteurs privés qui participent à la fabrique, la gestion, l'organisation de la ville (promoteurs, investisseurs, architectes, urbanistes, paysagistes, etc.), par des organisations de la société civile et de l'économie sociale et solidaire, qui jouent un rôle majeur d'expérimentation en matière d'innovation sociale, de médiation, et de plaidoyer.

L'équipe de recherche de l'Impact Tank a mené une démarche de recensement de plus de soixante initiatives dans le territoire du Grand Paris qui adressent les défis liés à l'inclusion au cœur de la fabrique des villes, afin de repérer les conditions de leur succès et de leur passage à l'échelle, notamment dans les domaines de l'habitat inclusif et adapté, des tiers lieux, de la participation citoyenne, du partage de la voirie, de la mobilité, de l'architecture inclusive, de l'insertion professionnelle...

La mesure d'impact au cœur du plaidoyer pour fabriquer des villes inclusives

Pour accélérer l'appropriation de l'inclusion par tous les acteurs de la fabrique de la ville, le secteur a besoin de preuves de l'impact des projets, afin de convaincre les pouvoirs publics et les financeurs, harmoniser les pratiques et parler un langage commun, valoriser les résultats probants et les leçons à en tirer. La mesure d'impact social répond ainsi au besoin d'une meilleure connaissance de la chaîne des inégalités qui se jouent en ville, pour mesurer l'impact des innovations sociales qui apportent des réponses à ces enjeux, dans le but de les répliquer ailleurs, et les reproduire en plus grand.

Aussi, le groupe de travail a rassemblé plusieurs acteurs publics et privés et des porteurs de projets d'urbanisme pour construire un référentiel d'indicateurs communs permettant de mesurer l'impact des actions d'inclusion, à la croisée des pratiques observées sur le terrain, et des préconisations du monde de la recherche. Le rapport dresse également plus de 80 recommandations à destination des pouvoirs publics portées par de nombreux chercheurs académiques, associations, acteurs privés et institutions en faveur d'un urbanisme plus inclusif.

« Ces nouveaux travaux de l'Impact Tank ont ainsi permis de consacrer la notion d'urbanisme inclusif et de créer des indicateurs pour mesurer l'impact des actions sur ce thème, qui sera un outil concret à la disposition des entreprises pour initier des démarches de mesure d'impact, et à destination des pouvoirs publics pour piloter l'impact des actions dans la ville. » Tony Bernard, Directeur général de l'Impact Tank