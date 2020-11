LIV’INVEST, le nouveau rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants

Le 12 octobre, le Conseil d'analyse économique (CAE) publiait, d'après des données bancaires anonymes, que le surcroît d'épargne des Français à la fin du mois d'août 2020 s'élevait à presque 50 milliards d'euros. Un chiffre qui pourrait croître d'ici la fin de l'année à 100 milliards d'euros ! Par crainte de mauvais choix, une grande partie de cette épargne pourrait cependant être laissée sur un compte courant. Il est donc plus que jamais important d'être accompagné et conseillé pour choisir de manière éclairée quand et comment investir et se renseigner sur les placements à privilégier.

LIV'INVEST donnera rendez-vous chaque trimestre, à partir de décembre, à tous les épargnants et investisseurs individuels pour faire le point sur l'actualité́, la tendance des marchés, la performance des placements de la sphère financière (immobilier, Assurance vie, Bourse, PER etc...) et des focus produits.

« L'objectif de LIV'INVEST est de proposer aux épargnants des conseils avisés sur les différents placements vers lesquels il est intéressant de se tourner dans le contexte actuel, en fonction de leur profil, de leur stratégie et de ce qu'ils ont déjà dans leur portefeuille » expliquent Magali Coulaud et Juliette Vannier, les organisatrices.

À chaque jour, sa solution de placement

« Cet événement se veut transversal et donne la parole à de nombreux professionnels, de profils et de secteurs différents, pour offrir un panel le plus riche et le plus complet possible des placements qui s'offrent à l'épargnant » souligne Juliette Vannier. Chaque matinale met à l'honneur un placement spécifique, à travers trois live. Un premier live introductif « Parole d'expert » qui propose un tour d'horizon de 15 minutes de l'actualité, suivi de deux live de 30 minutes animés par des sociétés partenaires qui viendront développer et illustrer cette solution de placement au travers de leur expertise et des focus produits.

Les participants pourront poser leurs questions, en amont sur le site et/ou en direct grâce à un tchat en ligne modéré. Les replays seront disponibles afin de permettre à chacun de visionner ou revisionner les contenus à leur convenance.

La modération de cette première édition sera réalisée par le Rédacteur en chef de Toutsurmesfinances.com, Jean-Philippe Dubosc et par Fabrice Cousté, journaliste financier et chroniqueur à Radio Patrimoine.

Un outil innovant simple d'utilisation

Pour se connecter et visionner l'événement, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur le site internet et la plateforme www.liv-invest.fr. « La pré-inscription sur le site via un formulaire est indispensable pour visionner un live ou un replay avec la possibilité de poser ses questions en amont et/ou pendant le live par un système de tchat » précise Juliette Vannier. Un double profil d'épargnants est attendu sur l'événement : les nouveaux épargnants, actifs, qui grâce à la crise ont accumulé de l'épargne et cherchent comment l'investir et les initiés, que l'on retrouve habituellement sur les salons ou les conférences dédiées, note Magali Coulaud avant de conclure « ce nouveau rendez-vous trimestriel a vocation à s'installer de manière pérenne et d'être, à chaque édition, au plus près de l'actualité afin de répondre aux mieux aux préoccupations de chacun (selon son profil, son âge, son statut et sa stratégie patrimoniale) ».

Au programme :

Lundi 7 décembre - L'assurance vie : un placement qui garde des atouts

Mardi 8 décembre - L'immobilier : la valeur refuge par excellence ?

Mercredi 9 décembre - Le PER : le produit retraite en vogue

Jeudi 10 décembre - La Bourse : l'investissement à privilégier ?

Vendredi 11 décembre - La Finance responsable : gadget ou vraie stratégie ?