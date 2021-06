Mixity lance l’indice international de mesure de l’empreinte sociale des entreprises

Le Workplace Inclusion Forum se déroulera le jeudi 8 juillet 2021 de 9h30 à 12h au siège de Vivendi pour les intervenants et en ligne pour le public. Un événement gratuit « online » avec une inscription obligatoire : ici

Cet évènement se déroulera sous le haut patronage d'Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable.

Ce rendez-vous sera l'occasion de dévoiler :

- Les tendances Diversité et Inclusion 2021 dans les entreprises à travers celles évaluées par Mixity et celles qui ont participé à l'enquête nationale menée par Mixity.

- Le lancement de l'Index International Mixity en partenariat avec Vivendi, pilote du projet.

- Un focus sur la jeunesse, l'inclusion et l'emploi, avec des témoignages d'entreprises et d'associations

Enfin, lors de tables rondes, des entreprises témoigneront de leurs engagements en faveur de la diversité et de l'inclusion.

Mixity : la première empreinte sociale des entreprises

Mixity, acteur neutre et de confiance, startup nantaise de la TechForGood, réalise l'empreinte sociale des organisations professionnelles et des entreprises sur les cinq items majeurs de la diversité et de l'inclusion : égalité femmes-hommes, handicap, multigénération, multiculturel, Identité de genre (LGBT+).

Mixity procède à un état des lieux des actions Diversité et Inclusion des entreprises, met en exergue les points forts, définit des axes d'amélioration et fixe avec elles, de nouveaux objectifs. S'appuyant sur l'expertise de Mixity, l'entreprise peut construire sa nouvelle politique "diversité et inclusion" -au cœur des Directions des Ressources Humaines, de la Responsabilité Sociétale des Entreprises - soutenue par la Direction Générale.

Cette innovation technologique -qui sert l'innovation sociale- s'appuie sur le traitement des données, et sur l'expertise de l'équipe Mixity, pour afficher des indicateurs et des scores qui permettent de piloter le suivi de la politique D&I de l'entreprise. La solution Mixity s'adresse de manière adaptée aux grands groupes, aux PME, aux startups...

Enfin, la publication de l'empreinte sociale de l'entreprise renforce la marque Employeur et répond à une forte demande des collaborateurs (f/h) sur cet enjeu. En effet, "75% des personnes interrogées portent une attention toute particulière aux actions concrètes mises en place par les entreprises en termes de diversité lorsqu'ils sont en recherche d'emploi active".

Co-construction de l'axe international avec Vivendi

Forte d'une année d'expérience en France, Mixity élargit son activité à l'international. L'engagement de Vivendi et de ses filiales a joué un rôle déterminant pour élaborer puis développer l'outil Mixity version internationale.

Ce nouveau référentiel a été co-construit en partenariat avec Vivendi et testé auprès de quatre entités du groupe, dont Dailymotion et 3 sociétés du groupe Canal+ couvrant ainsi quatre zones (UK, US, France, Vietnam).

C'est ce travail collaboratif avec les entités de Vivendi, qui permet à Mixity d'annoncer le lancement de son index international.

WorkPlace Inclusion Forum

Un événement co-organisé par Mixity et Vivendi

Jeudi 8 juillet : 9h30 - 12h

Pour vous inscrire à l'événement : ICI





Dominique Crochu

Cofondatrice de Mixity

