Mobilité : Keolis accélère sa transition écologique et sociétale

Quatre ans après la promulgation de la loi PACTE, plus de 1000 entreprises françaises ont déjà franchi le cap de l'Entreprise à Mission, prouvant ainsi leur volonté de mettre leur activité au service d'une mission sociale ou environnementale. Parmi ces championnes de l'engagement qui comptent des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, très peu agissent pourtant dans le domaine des transports, responsable à lui-seul de 31% des émissions de gaz à effet de serre hexagonales... En octobre 2022, l'adoption du statut d'entreprise à mission par l'opérateur du réseau de transport en commun Keolis Bordeaux Métropole a ainsi officialisé la démarche volontariste du groupe Keolis, qui assure l'exploitation et la maintenance des réseaux de transports dans plus de 300 villes de 4 continents. « En devenant la première entreprise à mission du secteur des transports en commun dans le cadre de son contrat de délégation de service public, Keolis Bordeaux Métropole s'est engagé à mener des actions concrètes autour des 4 axes définis dans la raison d'être du groupe, explique Antonia Höög, directrice du développement durable et de l'engagement chez Keolis. Cela se traduit par des objectifs de réduction de notre empreinte carbone de 80%, des actions pour favoriser l'insertion et l'innovation sociale, le développement de toutes les mobilités pour les publics plus fragiles et la multiplication des partenariats sur le territoire. » Concrètement, 15 plans d'actions RSE permettront à terme de décarboner l'énergie de traction mais aussi de baisser la consommation d'eau, de valoriser les déchets ou encore de privilégier les achats locaux.

De nombreux enjeux environnementaux

Car si la transition énergétique est au cœur des métiers du transport, les solutions à mettre en œuvre sont multiples. « Si nous accompagnons les autorités organisatrices vers des solutions de mobilité bas carbone, comme c'est le cas à Stockholm, où plus aucun bus ne roule aux énergies fossiles, c'est l'ensemble de l'écosystème des transports qu'il faut transformer pour gagner en efficacité, et pas uniquement les modes de propulsion des véhicules » souligne Antonia Höög. En Australie, à Brisbane et prochainement à Sydney, Keolis convertit des dépôts pour accueillir des véhicules électriques. À Antibes, le groupe a été plus loin en coconstruisant avec la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis un dépôt de 6 étages de parkings aériens qui intègre tous les critères du label "Bâtiments Durables Méditerranéens" avec 75 m2 de panneaux photovoltaïques, des planchers en béton bas carbone et des cloisons en bois recyclé. Destiné à remiser l'ensemble de la flotte de bus, le dépôt des Trois Moulins permet en outre de récupérer les eaux de pluie pour le lavage des carrosseries et d'optimiser l'efficacité opérationnelle du réseau qui compte des navettes électriques et des bus roulant au gaz naturel.

Le rôle sociétal des opérateurs de transports publics

Au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique, le groupe Keolis joue la carte de la proximité. Intrinsèquement liées aux collectivités locales et intimement connectées aux habitants, les activités du groupe sont en effet en première ligne pour mettre en place des politiques RSE liées à l'emploi local, à l'inclusion et à la promotion de la mixité et la diversité. Alors que la part de femmes qui conduisent des bus est autour de20%, 90% des employés du groupe sont couverts par la certification GEEIS (Gender Equality European & International Standard), pour promouvoir la mixité et la diversité et ainsi lutter contre toutes formes de discrimination. Afin d'offrir une mobilité accessible à l'ensemble de passagers et populations fragiles, Keolis a également lancé la démarche « UniK », qui permet de déployer de nombreux services plus inclusifs et mieux adaptés. Après Versailles et Bordeaux, le groupe teste à Melbourne un facilitateur de guidage pour les personnes présentant un handicap visuel via une technologie basée sur l'implantation de QR codes augmentés dans l'espace public. En parallèle, Keolis a également créé à Lyon une Chaire « Mobilités à l'ère du Big data » avec l'Ecole de l'aménagement durable des territoires et travaille en Ile-de-France avec l'Agence pour l'Éducation par le Sport pour favoriser l'insertion de jeunes talents issus des territoires fragilisés.

Enfin, le Groupe poursuit ses efforts pour indexer ses placements financiers aux indicateurs de développement durable, avec notamment un placement privé Schuldschein de 100 millions d'euros en décembre 2022, qui vient s'ajouter aux 600 millions d'euros de crédits syndiqués indexés... Et demain ? « Pour faire bouger les lignes avec des solutions concrètement durables, l'appréciation de la RSE sous le prisme de la « symétrie des attentions » sera certainement l'un des prochains axes à développer, estime Antonia Höög. En posant comme principe fondamental que la qualité des relations que nos entreprises entretiennent avec leurs parties prenantes et leurs salariés est symétrique de leur relation avec leurs clients, la RSE prendrait une autre dimension et gagnerait encore en impact... ».