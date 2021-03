« Notre ambition est de devenir le leader mondial du tourisme accessible », Lucas Gebhardt (Mobee Travel)

Quel est votre sentiment à la suite du prix remporté ?

Je ressens beaucoup de fierté. Ce prix est le résultat de longs mois d'un travail collectif, qui a notamment permis de structurer notre équipe autour de nos valeurs sociales et de notre envie de changer le monde.

Quelles sont vos activités ?

Nous sommes une agence de voyage en ligne responsable, dédiée aux personnes à besoins spécifiques. En plus de logements labellisés et certifiés selon notre cahier des charges exigeant, nous fournissons des services dont elles ont besoin (assistance médicale, transport, activités compatibles avec les différentes mobilités...). Nous ambitionnons de permettre à toutes ces personnes de se déplacer et de voyager aussi facilement que les gens valides, sans difficultés techniques et surtout, à des prix raisonnables. Ce dernier point constitue notre enjeu principal, car le handicap ne doit pas être surfacturé : tous les services proposés sont au même prix que sur les plateformes traditionnelles. Par ailleurs, nous avons aussi une sensibilité environnementale : nous compensons l'empreinte carbone de nos clients en plantant des arbres.

Quel est votre business modèle et quel est l'impact de la pandémie sur votre société ?

Notre business modèle est simple, nous prenons des commissions auprès de nos partenaires sur chaque transaction effectuée sur notre plateforme, en veillant à ce que ce montant ne soit pas répercuté sur le client. Et nous ne prenons pas plus de 15 % de commissions sur nos partenaires, car ils doivent également s'y retrouver pour garantir un niveau élevé de qualité et de services. Concernant la pandémie, nous avons évidemment été impactés, comme l'ensemble du secteur touristique, mais beaucoup moins que les acteurs traditionnels : l'été dernier a permis de rattraper une partie de l'activité perdue et nos voyageurs s'y prennent à l'avance pour préparer leurs vacances. Nous avons des réservations pour la fin d'année, générant ainsi de l'activité sur notre plateforme.

Quelles sont vos actualités ?

Notre principale nouveauté est la mise en ligne de notre nouveau site web automatisé, ce lundi 1er mars, avec une offre enrichie à 30 000 partenaires (contre 5 000 auparavant) dont 15 % en France. Les clients peuvent désormais réserver leurs séjours et en avoir une confirmation instantanée. Nous avons pu réaliser ce projet long et coûteux à l'aide de la levée de fonds de 1,1 million d'euros effectuée l'an dernier, en pleine pandémie, ce qui prouve que les investisseurs croient en notre projet.

Pour conclure, quels sont les principaux axes de développement à venir et vos prochains objectifs ?

Aujourd'hui, Mobee Travel est la première plateforme européenne de réservation pour les personnes à mobilité réduite, en nombre de réservations et d'établissements partenaires. Notre ambition est de devenir le leader mondial du tourisme accessible d'ici trois à cinq ans. Pour y parvenir, nous misons notamment sur la fidélisation des clients étrangers séjournant en France, afin qu'ils utilisent notre plateforme pour leurs futurs voyages. Dans cette optique d'essaimer à l'international - avec la création de filiales, nous préparons une levée de fonds de plusieurs millions d'euros pour la fin de l'année 2021.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mobee Travel en dates et en chiffres

Création : fin 2016

Lancement effectif de la plateforme : 2018

Levées de fonds : 300 000 euros en 2018 et 1,1 million d'euros en 2020

Volume d'affaires : 1,3 million d'euros en 2019 et un objectif de 3 millions en 2021

Effectif : 13 personnes