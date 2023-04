Participez au Grand Prix des indépendants organisé par Envi

Organisé par Envi, l'école des indépendants qui réussissent cocréée par Catherine Barba, avec le soutien de BNP Paribas, Faire, Beager et Indy, le Grand Prix des indépendants veut rendre visibles les toutes petites entreprises qui prospèrent dans tous les domaines, et partager les meilleurs conseils pour se mettre à son compte et réussir.

« Le travail indépendant est une lame de fond. On parle beaucoup des startups, pas assez de ces millions de femmes et d'hommes qui contribuent largement au dynamisme économique local. Il y a d'incroyables talents parmi les entrepreneurs solos, des aventures business inspirantes dans tous les territoires et dans tous les domaines. Nous avons décidé de les mettre à l'honneur !» affirme l'organisatrice.

Ils sont plus de 3,5 millions aujourd'hui en France à gérer leur petite entreprise. Ils sont consultants, artisans, coachs, commerçants, artisans, freelances... Au-delà des métiers et des statuts variés, les indépendants partagent une même aspiration : créer leur propre emploi pour y trouver autonomie, équilibre et sens.

Pour la première le 3 mai à l'embarcadère à Lyon, Envi et ses partenaires rassembleront 150 indépendants emblématiques et des représentants parmi les plus dynamiques de l'écosystème local : la Boîte à Indés, Ma Pièce, l'agence Plus2sens, Evolem...

Retransmise en direct sur le site de l'événement, Youtube et les supports digitaux de tous les partenaires, la soirée sera rythmée par trois temps forts :

les conseils pratiques d'indépendants à succès pour booster son CA avec le digital

un exercice live « Je pitche mon banquier » animé par Catherine Barba

une cérémonie de remise des prix dans trois catégories : Innovation, Impact et Expérience client Wahou. Dans le jury, des entrepreneurs prestigieux, parmi lesquels Nathalie Balla (La Redoute) et Frédéric Mazzella (Blablacar, Captain Cause).

Les dirigeants de toutes les très petites entreprises de la région sont invités à candidater pour peut-être gagner un maximum de visibilité, un coaching par un(e) entrepreneur(e) de renom et 500€. L'inscription, sur place ou en ligne, est ouverte à tous les indépendants.

Le Grand Prix des indépendants poursuivra son tour des régions jusqu'à la fin de l'année en passant par Bordeaux, Marseille, Nantes et Paris. Entre deux soirées, les inscrits accéderont en ligne à des conseils exclusifs, des ressources et ateliers collectifs pour s'entraider. L'indépendance solidaire est l'avenir du travail !