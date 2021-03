Peter Hahn veut tisser une mode durable

Usage de produits chimiques ou recours à l'élevage intensif pour la production des matières premières, transport polluant, surconsommation... la mode est souvent pointée du doigt pour son impact social et environnemental. Face à ces préoccupations, de plus en plus de marques de prêt-à-porter s'engagent sur le chemin de l'éco-responsabilité. C'est le cas de Peter Hahn, griffe allemande distribuée online et via catalogue, qui mise sur la multiplication de certifications éco-responsables de ses collections et renforce depuis récemment la communication de ses actions dans ce domaine.

« Si nous avons toujours veillé à fabriquer nos vêtements en respectant la nature, les animaux et les conditions de travail dans les pays où nous produisons, en 2019 nous avons décidé de mettre en avant la durabilité et la certification qui sont désormais au cœur de notre stratégie produits », affirme Fany Haasser, responsable du marketing et des ventes de Peter Hahn France (C.A. 30M d'euros). Pour ce faire, l'entreprise dont le siège est basé à Winterbach, dans la région de Stuttgart, s'est notamment dotée d'un service dédié qui planche sur les certifications. Ainsi, « en août 2019, Peter Hahn a été à l'initiative du "Good Cashmere Standard", le premier standard indépendant au monde pour le cachemire durable. Depuis, une quinzaine de marques s'y sont associées, dont H&M », indique Fany Haasser.

Partenariat avec Aid by Trade Foundation

De fait, Peter Hahn - l'un des plus gros détaillants pour le cachemire en Allemagne - s'est associé à Aid by Trade Foundation (AbTF), une ONG basée à Hambourg, pour incorporer dans la production de cette matière première une série de critères visant à garantir le bien-être des chèvres cachemire, le respect de la biodiversité ainsi que de bonnes conditions de travail des agriculteurs en Mongolie-intérieure. L'enjeu est de taille, puisque cette région autonome située au nord de la Chine pèse pour un quart de la production mondiale du cachemire (6600 tonnes en 2018), ce qui a conduit à une vaste dégradation de pâturages, selon l'association. Une situation que le label « Good Cashmere Standard » compte donc améliorer...

Autre certification gagnée par Peter Hahn : « En août 2020, nous avons obtenu le label allemand Der Grüner Punkt, de même que le Global Organic Textile Standard (GOTS) », poursuit Fany Haasser. La filiale du groupe Tristyle, qui réunit plusieurs marques de textile outre-Rhin, a ainsi labellisé l'ensemble de sa collection « Pure Edition » par la certification GOTS, cette dernière attestant que le coton entrant dans la composition d'un textile est issu à 75 % au moins de l'agriculture biologique. Par ailleurs, « nous collaborons également avec le fabricant de jeans Mac, membre de la 'Better Cotton Initiative' (BCI) », un programme qui réunit plusieurs centaines de marques à travers le monde et se veut respectueux d'une production de coton durable.

Pour soigner davantage son empreinte écologique, la marque, qui emploie environ 1000 collaborateurs, entend bien poursuivre ses démarches de labellisation. « Nous continuons de proposer de plus en plus d'articles à la certification GOST. Par ailleurs, pour début 2022, nous aimerions également que les articles fabriqués à partir d'un mélange de cachemire et de soie ou de cachemire et de mérinos soient certifiés aussi », avance la responsable marketing de Peter Hahn France. Une manière de répondre à la demande croissante des consommateurs sur un marché où les matières durables sont désormais un must.