Pierre Gattaz lance son festival pour mettre à l’honneur le Luberon

Le Château de Sannes, un domaine riche en histoire, offre un mélange harmonieux de nature libre et entretenue, comprenant des jardins à la française, des forêts, des vignes, des vergers et des oliveraies. Bien que la viticulture dans la région remonte à l'Antiquité, l'histoire du domaine prend véritablement forme à partir de 1603. Propriété de différentes familles au fil des siècles, le château a subi des transformations et des crises, notamment avec l'épidémie de phylloxéra au XIXe siècle. Acquis en 2017 par Pierre Gattaz, le domaine a été le point de départ d'un nouveau projet familial.

Pourquoi un vignoble dans le Luberon ? Pierre Gattaz explique que ses vacances d'enfance en Provence ont façonné son amour pour cette région. Après des années de combats politiques en tant que dirigeant du MEDEF, il cherchait un lieu de ressourcement et a eu la chance de découvrir le domaine de Sannes. La localisation à 400 mètres d'altitude, la présence d'eau sur le site face au réchauffement climatique, ainsi que les 33 hectares de vigne déjà cultivés sans pesticides ont constitué des atouts décisifs. Avec sa famille, Pierre Gattaz s'est lancé dans un projet ambitieux : tout recréer, cultiver en bio, construire un chai et une boutique, et organiser des événements culturels et économiques.

La recherche d'authenticité, de nature et de biodiversité motive Pierre Gattaz dans son aventure viticole. En passionné de la nature, il se réjouit des racines profondes de la vigne, plongeant dans la géologie du terroir, et développe des projets avec des sourciers pour découvrir les énergies naturelles du domaine. Les vins du Château de Sannes, notamment les blancs, qui sont très identitaires du Luberon, ont déjà été sélectionnés par des chefs renommés.

Le challenge est un moteur essentiel pour Pierre Gattaz, qui considère la vie comme une succession de défis et de prises de risques mesurés. Le domaine viticole représente pour lui un vrai projet entrepreneurial, qui demande un engagement sur le long terme et une transmission des savoirs à ses enfants.

Interrogé sur la réussite, Pierre Gattaz souligne qu'elle est subjective et dépend de chacun. Pour lui, réussir, c'est réaliser ce que l'on souhaite vraiment accomplir, que ce soit dans le monde des affaires ou dans des projets personnels. Il ne se considère pas encore au sommet de sa réussite et préfère avancer continuellement, en s'impliquant notamment dans des projets sociaux tels que l'association "Y croire" pour aider des chômeurs à retrouver confiance en eux.

En guise de devise, Pierre Gattaz incarne le principe du "faire plutôt que dire" et du "montrer l'exemple" dans tous ses projets et engagements.

Enfin quelques mots sur le festival "Vins & Passions en Luberon" que la famille Gattaz organise le 13 août au Château de Sannes. Pierre Gattaz nous partage son constat que les vins issus de l'appellation AOP Luberon manque de visibilité et de d'identité dans le monde vinicole, contrairement aux grands voisins que sont les Châteauneufs du Pape, Gigondas et Côtes de Provence. Alors que les vins du Luberon ont énormément progressé depuis une vingtaine d'années et sont vraiment excellents dans les 3 couleurs.

Ce manque de visibilité a donc conduit Pierre à contacter une vingtaine de confrères vignerons de l'AOP Luberon et leur proposer ce festival Vin & Passion en Luberon le 13 août prochain dans le domaine du Château de Sannes, ce qu'ils ont tous accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Pour éviter que ce soit une simple foire aux vins, ils ont décidés d'ouvrir le festival à une dizaine de producteurs de produits locaux (miel, pistache, amandes, olives, légumes bio...) et à une dizaine d'experts de l'histoire et du patrimoine du Luberon (historien, géologue, sylvithérapeute, spécialiste de la biodiversité...) Pour conclure, seront aussi présents 3 personnalités de renoms qui feront des conférences et signeront leurs livres (Philippe Faure Brac -Meilleur sommelier du Monde 1992 ; Antoine Pétrus - Meilleur Ouvrier de France sommellerie, Meilleur ouvrier de France Maître d'hôtel ; Jean-Robert Pitte - Académicien spécialiste de la gastronomie et des vins). Un évènement convivial et ludique pour tous les passionnés de vins et de nature, qu'ils soient petits ou grands !