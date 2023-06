Prévoyance collective : votre contrat est-il toujours adapté à votre entreprise ?

Anticiper, c'est prévoir les risques pour mieux s'en prémunir. Face aux aléas de la vie, un contrat de prévoyance collective est un gage de pérennité pour l'entreprise, ses salariés et leurs proches. C'est aussi un enjeu de ressources humaines, un levier pour recruter, motiver, fidéliser les collaborateurs, maîtriser le taux d'absentéisme, renforcer le dialogue social et améliorer l'image de l'entreprise. « À condition de tenir compte des spécificités de chaque entreprise, de ses ambitions, de l'évolution des effectifs, de l'âge, du profil des salariés et de leurs attentes, un contrat de prévoyance collective se révèle un précieux outil de pilotage qui contribue à améliorer la performance de l'entreprise », assure Caroline Le Friec, responsable d'animation commerciale en Normandie pour Harmonie Mutuelle.

Une franchise adaptée

Caroline Le Friec insiste notamment sur le choix de la franchise, c'est-à-dire le délai incompressible pendant lequel l'assuré ne peut prétendre à une indemnisation en cas d'arrêt de travail. Un élément essentiel dans le contrat de prévoyance collective, non seulement parce qu'il impacte le taux de cotisation des entreprises, mais aussi parce que le nombre d'arrêts maladie grimpe en flèche depuis plusieurs années. En 2022, 4 salariés sur 10 se sont vus prescrire un arrêt maladie et le montant des indemnités journalières a quant à lui augmenté de 15,2 %. « Quand nous accompagnons nos clients, témoigne-t-elle, nous veillons à prendre en compte la démographie de l'entreprise, comme les changements d'effectifs et le vieillissement des salariés, afin de trouver le meilleur compromis entre l'intérêt de l'entreprise et la protection de ses collaborateurs. »

La conformité du contrat

Un dirigeant d'entreprise doit également pouvoir compter sur un accompagnement juridique personnalisé afin de s'assurer en permanence de la conformité de son contrat au regard des obligations conventionnelles. Et ce n'est pas une mince affaire, car les évolutions réglementaires ou juridiques sont fréquentes et un employeur qui ne garantit pas une couverture prévoyance répondant aux dispositions de la convention collective dont il dépend se met en faute. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre d'un contrat de prévoyance peuvent relever d'une décision unilatérale de l'entreprise, d'un accord collectif ou bien d'un referendum. « Là encore, l'entreprise n'a pas le droit à l'erreur et la qualité de l'accompagnement est décisive », souligne Caroline le Friec.

Les garanties de maintien de salaire

Un autre point de vigilance à regarder de près concerne l'obligation des employeurs de compléter les indemnités journalières versées par l'Assurance Maladie (50 % du salaire journalier de base) afin de maintenir, sous certaines conditions, la rémunération d'un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident. On parle ici de la loi du 19 janvier 1978, dite ''loi de mensualisation''. Ce reste à charge représente un coût financier imprévisible qui peut être allégé dans le cadre d'un contrat d'assurance grâce à une option spécifique à laquelle l'entreprise peut souscrire.

Une approche globale

Un contrat de prévoyance collective peut également protéger les familles des salariés. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, les proches peuvent ainsi recevoir un capital, disposer de revenus complémentaires comme une rente versée au conjoint ou une rente d'éducation pour financer les études des enfants. Toutes ces garanties sont modulables en fonction de l'accompagnement que souhaite mettre en place l'entreprise pour ses salariés. Certaines mutuelles proposent en outre des prestations d'assistance spécifiques : accompagnement 24h/7j dans les moments difficiles, garde d'enfants, aide à domicile, soutien psychologique, soutien aux aidants, accompagnement au retour à l'emploi... De quoi rendre les aléas de la vie moins douloureux, les entreprises normandes plus performantes et envoyer un signal positif aux salariés.

