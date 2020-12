Redoublons nos efforts pour soutenir davantage les femmes entrepreneurs

Initiative régionale unique en France pour mobiliser autour de l'entrepreneuriat des femmes, le réseau Femmes & Challenges, est le réseau féminin de toutes les CCI de Normandie. Léa LASSARAT, sa Présidente nous dit plus sur ce réseau qui a réussi à fédérer près de 900 femmes en 3 ans à peine.

Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un réseau de femmes sur votre territoire ?

En prenant la Présidence de la CCI Seine Estuaire en 2016, je me suis aperçue au fil de mes échanges avec le réseau des CCI françaises que nous étions une poignée de femmes à la tête des 125 Chambres de commerce et d'industrie du territoire national. Si je ne prenais l'initiative de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et rassembler les femmes qui entreprennent sur mon territoire, qui l'aurait fait ?

J'ai convaincu une vingtaine de femmes en responsabilité autour de moi de se joindre à l'aventure et le réseau Femmes & Challenges est né.

Créé depuis la toute fin 2017, où en est le réseau Femmes & Challenges aujourd'hui ?

Nous sommes passées de 25 femmes à la création à pratiquement 900 femmes aujourd'hui, c'est vous dire que l'initiative était attendue ! Notre vocation est de soutenir les porteuses de projet, augmenter la création d'entreprise portée par des femmes et accompagner les dirigeantes et chefs d'entreprise dans leurs problématiques quotidiennes.

Encore trop peu de femmes osent se lancer, toutefois, la progression s'amorce. 34 % des entreprises immatriculées en Normandie depuis le 1er janvier 2020 ont été créées par des femmes contre 27 % en 2019. La Normandie est d'ailleurs un peu au-dessus de la moyenne nationale qui est à 30% depuis janvier. Ce qui est une belle prouesse en ces temps difficiles !

Comment avez-vous géré la crise sanitaire au sein du réseau ?

Le soutien des réseaux est important dans cette période si particulière. Rompre l'isolement, trouver ensemble les clés pour soutenir la pérennité des entreprises créées et développées par des femmes prend tout son sens. Nous avons continué au sein du réseau d'organiser des évènements et expériences entrepreneuriales fortes.

En effet malgré ce contexte difficile, il nous paraissait primordial de maintenir toutes ces rencontres afin que les femmes entrepreneurs et dirigeantes puissent continuer à faire du business, forcément en redoublant d'efforts pour respecter les consignes et les gestes barrières.

Cependant le reconfinement soudain nous a obligés à réinventer notre grand événement de l'année !

C'est-à-dire ?

Le réseau Femmes & Challenges tient son Forum annuel en décembre. Le contexte sanitaire particulier de cette fin d'année nous a conduits à le réinventer sans perdre son ADN.

En 2019, ce Forum national a rassemblé plus de 900 participants sur la journée du 4 décembre. Dédié aux chefs d'entreprise, dirigeants, managers et porteurs de projets, nous avions un plateau prestigieux d'intervenantes.

Cette année, l'événement évolue dans son format pour s'adapter à l'actualité avec toujours les mêmes objectifs d'apporter des solutions concrètes et prendre du recul par rapport à son activité, s'inspirer des expériences passionnantes de dirigeant.es et chefs d'entreprise de caractère.

Il devient un programme d'émissions et des témoignages diffusés à partir du 4 décembre cette année encore, et tout au long du mois, avec des prises de paroles en direct le 1er jour de ce congrès national. Cette série d'interventions a pour objectif de prendre de la hauteur dans le contexte actuel et envisager l'avenir plus sereinement, autour de valeurs chères à notre réseau, à savoir l'ambition, la synergie, le goût du challenge, la compétence, l'audace et le partage.

Dans ce contexte, avez-vous pu mobiliser les intervenantes que vous souhaitiez ?

Intervenantes et intervenants, tous nous ont suivis pour notre plus grande joie ! Edouard PHILIPPE, Anne LAUVERGEON, Aude de THUIN, Mercedes ERRA, Alain MARTY, Carole JUGE-LLEWELLYN, Apollonia POILANE, des femmes en responsabilité et également des porteuses de projet, tous ont répondu présents.

Pour les membres de notre réseau et toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, c'est une belle opportunité de profiter de moments forts, inspirants, dynamiques et interactifs !

Comment fait-on pour y participer ?

L'inscription est obligatoire. Il suffit de cliquer sur le lien suivant et de sélectionner les séances auxquelles l'on souhaite participer :

https://bit.ly/Forum2020-FC

Moins chaleureux que la vraie rencontre il est vrai mais le virtuel a au moins cela pour lui, une jauge illimitée !