SAFETYN lance la SAFETYN’Academy et intègre le FabLab de la Fédération Française Aéronautique

SAFETYN a connu un jalon majeur en intégrant en 2020 le FabLab de la Fédération Française Aéronautique (FFA). En quoi ce programme consiste-t-il ?

Les solutions SAFETYN ont officiellement intégré le FabLab de la FFA en septembre pour une phase d'évaluation et de validation de la version « Série » de la SAFETYN'Box, une évaluation qui se déroule de façon simultanée dans 3 aéroclubs de France (Paris, Toulouse, Gironde). La FFA qui regroupe quelques 600 Aéroclubs et représente environ 40,000 pilotes en France (la 2ème fédération de pilote au monde) s'intéresse en effet aux équipements conçus par SAFETYN dans le cadre de sa politique fédérale de prévention et de sécurité des vols d'aviation légère et sportive, et fait écho à leurs enjeux autour de l'innovation. Si les résultats de l'évaluation sont conformes aux attentes et présentent un intérêt dans le cadre de l'activité des aéroclubs, alors une préconisation pourrait être faite par la fédération vers les aéro-clubs affiliés courant 2021.

Cette entrée au FabLab de la FFA marque pour SAFETYN une étape fondamentale dans le lien que nous établissons avec tous aéroclubs, pilotes et instructeurs de France et dans leur appropriation des solutions intégrées SAFETYN.

SAFETYN a donc organisé une première tournée française sur cette année 2020. Quel est le bilan de cette tournée ?

Pendant toute cette année 2020, SAFETYN a travaillé à étoffer son offre de valeur auprès de tous les pilotes en lançant la SAFETYN'Academy, une solution originale d'auto-briefing et de débriefing enrichi, objectivé et dispensé par des Coachs professionnels, assurant une continuité de formation grâce à des scénarios en simulateurs et en réalité virtuelle.

Le SAFETYN'Tour 2020 a donc été une initiative majeure permettant de présenter cette solution intégrée de SAFETYN'Box et de SAFETYN'Academy à de très nombreux pilotes, qui n'avaient pour la plupart d'entre eux, encore jamais entendu parler de SAFETYN. Cette tournée française SAFETYN'Tour 2020 aura donc duré deux mois et aura parcouru toutes les régions, à la rencontre d'une soixantaine d'écoles de pilotage et d'aéroclubs et d'environ 150 pilotes sensibilisé à d'autres façons complémentaires d'améliorer leur compétence d'aviateur. Elle s'est clôturée juste après ce deuxième reconfinement du 29 octobre, avec un webinaire 100% distanciel et 100% participatif réunissant plus de 230 participants autour du thème « Quels pilotes à horizon 2025 ? », la première conférence d'une série de webinars consacrés aux Facteurs Humains dans l'Aviation.

À cet égard, comment pensez-vous que le pilotage va évoluer ces prochaines années ? En quoi la virtualisation pourrait changer en profondeur les pratiques ?

L'enjeu principal pour SAFETYN réside autour de la formation et de l'attitude d'autoformation des pilotes comme première prise de conscience situationnelle des risques.

En vol tout d'abord, l'exploitation des données de vol et des données pilotes sont particulièrement pertinentes lorsqu'elles sont associées à des événements de vol singuliers et avec une session de débriefing enrichie, objectivée, avec son propre instructeur ou avec un Coach spécifiquement formé à cette méthode. C'est ce que permet la SAFETYN'Box et les SAFETYN'Coaches que j'ai le plaisir de fédérer dans une communauté d'instructeurs/coachs, une communauté qui à peine constituée regroupe déjà une trentaine d'entre eux et qui a vocation à se développer très largement en 2021.

Au sol ensuite, que le pilote se retrouve confiné malgré lui - confinement « météorologique » (temps pluvieux), confinement saisonnier (hiver), confinement professionnel (disponibilité réduite pour se rendre sur son terrain) voire en confinement sanitaire exceptionnel (crise actuelle COVID-19) - il peut se plonger virtuellement dans des situations de vol non-nominales, se poser les bonnes questions et se préparer mentalement à ces situations. L'utilisation de simulateurs de vol sur PC, permet à tous aviateurs à moindre coût de bénéficier aujourd'hui des meilleures pratiques d'entraînement connues depuis de nombreuses années déjà dans l'aviation commerciale et l'aviation militaire.

C'est pour cela que SAFETYN a constitué une offre de « Simulation Personnelle » unique à ce jour sur le marché. Sur notre boutique en ligne safetyn.com, tout pilote ou instructeur peut dès aujourd'hui acheter le matériel spécialement conçu pour répondre à ses besoins, avec le logiciel de simulation de son choix, et les scénarios immersifs « SAFETYN'Cases ». Une première bibliothèque a été constituée avec une vingtaine de cas ou missions en cette fin d'année 2020, et nous nous sommes fixés un objectif ambitieux d'étendre cette bibliothèque à deux cents SAFETYN'Cases pour la fin de l'année 2021.