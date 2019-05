Claudio Marzocco, un concepteur passionné de projets immobiliers d’exception

Le Groupe Marzocco, c'est avant tout une histoire de famille qui débute en Italie sous l'impulsion de Domenico Marzocco et qui dure depuis trois générations. À la naissance de son fils Claudio, Domenico souhaite qu'il devienne un jour un grand ingénieur. Plus tard, Claudio Marzocco obtiendra son diplôme d'ingénieur civil et fera ensuite ses débuts dans l'entreprise de construction et promotion immobilière de son père. Mais ce n'est pas en Italie mais en Principauté de Monaco qu'il construira l'essentiel de sa renommée.

En 1988, après avoir été kidnappé, détenu en captivité dans des conditions épouvantables, il réussit à s'échapper par miracle. Ce douloureux épisode fut un tournant car, une semaine plus tard, toute sa famille déménage à Monaco afin d'être en sécurité, à la fois pour eux-mêmes et leurs affaires. « Nous avons loué un appartement et fait suivre des cours de français à nos enfants », se rappelle Claudio Marzocco. « Pour l'entrepreneur que je suis, le "Monégasque Dream" était la possibilité de tenter sa chance et pouvoir réussir en développant des idées audacieuses ». Dès lors, il voue l'essentiel de son temps à travailler. « Je suis passionné par mon travail et m'y consacre totalement. Mes enfants me demandent souvent de me reposer ou faire une pause, mais j'avoue que c'est ce n'est pas dans mon vocabulaire ». Les projets se multiplient, la croissance de l'entreprise s'accentue, et le projet de la Tour Odéon va permettre à la société de changer de dimension.

La Tour Odéon

Du haut de ses 170 mètres, la Tour Odéon est la plus haute tour de la Principauté. Cet ambitieux projet est une bonne illustration des valeurs du promoteur. La quête de perfection et la qualité en font partie intégrante. La Tour Odéon a été achevée en 2015 et elle est une référence en termes d'esthétique, de confort et de services associés. « La Tour Odéon est une réalisation exceptionnelle mais, pour nous, ce n'était pas un aboutissement mais plutôt un formidable encouragement à poursuivre et à persévérer, déclare Claudio Marzocco. Nous avons encore tant de défis à relever et de projets d'envergure à mener ! ». C'est notamment le cas avec le Projet Testimonio 2 qui représente un nouveau challenge pour le Groupe.

Testimonio 2

Situé sur le dernier grand terrain constructible de la Principauté et s'étendant du Boulevard d'Italie à l'avenue Princesse-Grace, Testimonio 2 a démarré en 2017 et devrait être livré en 2022. II regroupera 150 logements dans une tour de 25 étages, 50 appartements privés, 1 100 places de parkings, une crèche de 50 berceaux, et l'École Internationale de Monaco. Pour relever ce défi, le Groupe Marzocco, retenu par l'État après un concours lancé en 2013, travaille avec VINCI (Vinci Immobilier et Vinci Construction qui assurera la construction aux côtés de SATRI, filiale construction du Groupe) mais aussi avec l'architecte Alexandre Giraldi. Conception en amont, maîtrise d'œuvre, construction et promotion, ce projet témoigne de l'étendue des compétences et savoir-faire du Groupe.

---

Passionné par son métier, Claudio Marzocco est convaincu que de nombreux projets innovants majeurs verront le jour dans les prochaines années. Son entreprise ambitionne de continuer à participer à la réalisation du Monaco du vingt-et-unième siècle. « Le Prince Albert II veut faire de la Principauté un Etat exemplaire et une source inspiration en termes de cadre de vie et d'environnement. Nous sommes et serons toujours à ses côtés pour l'accompagner et le soutenir dans vision ».