Spherea accélère sa diversification

Cap sur de nouveaux horizons. Le spécialiste de solutions génériques mais aussi spécifiques de tests, Spherea vient de présenter au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget deux produits innovants. D'une part, « Atmos », pour Automatic tester Modular and Open System, est un nouveau banc de test « qui permet de développer des programmes et de fonctionner dans tout environnement logiciel », indique Vincent Bronet, directeur business unit chez Spherea. L'un de ses atouts est de combiner la compatibilité avec l'ensemble des produits de la gamme tout en s'ouvrant à d'autres environnements de développement et de tests. « Du fait qu'il soit générique et modulaire, il s'adapte au juste besoin du client ».

L'objectif étant d'élargir la cible en s'adressant non plus seulement aux grands équipementiers et maintenanciers mais aussi à des acteurs de plus petite taille, tout en proposant un maintien en conditions opérationnelles pendant des dizaines d'années. « Ce qui fait la particularité de Spherea c'est cette capacité à proposer de nouvelles solutions innovantes tout en maintenant les précédentes pendant des années.» précise t-il.

D'autre part, l'entreprise mise également sur « Pluton », fruit de l'innovation de pointe dans l'électronique de puissance. « C'est une solution qui permet d'accompagner la montée en maturité des systèmes électriques des avions du futur.» selon Nicolas Favarcq, CTO du groupe. Une innovation qui permet de simuler et tester des éléments clés des chaînes de propulsion électrique ou hybride : batterie, pile à combustible, bus haute tension HVDC...

Mécatronique en ligne de mire

Ainsi, armé de ces nouveaux produits, le groupe part à l'assaut de nouveaux marchés, en particulier celui du transport ferroviaire et de l'énergie. En parallèle, grâce à ses récentes acquisitions - celui de la société Sysmeca et Leromeca, experts de la mécanique et de la robotique, Spherea entend booster les compétences qui se trouvent désormais au cœur des systèmes avion.

Autant de nouvelles cordes à l'arc de Spherea pour élargir sa clientèle, fédérer ses équipes autour de la nouvelle feuille de route stratégique, de même que pour attirer des talents. Sur ce chemin, le groupe, qui compte à ce jour quelque 600 collaborateurs à travers le monde, exporte sur plusieurs continents et projette de réaliser 150 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2030, s'est également doté d'une nouvelle raison d'être : « Solutions de tests qui préservent la vie ». Une manière tant d'affirmer son expertise et sa responsabilité sociétale que de renforcer son attractivité.