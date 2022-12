Transition écologique : Business France récompense Renault Trucks, filiale du groupe suédois Volvo et l’Américain Aptar

Sur les 50 entreprises étrangères à avoir postulé cette année aux Prix Choose France, il en restait 8 à concourir dans la catégorie « Transition écologique » lors de l'ultime délibération du jury. Composé de chefs d'entreprise du CAC 40 et de hauts responsables de l'attractivité, de l'emploi et de l'éducation, ce dernier devait départager les candidats en fonction de leur participation à la transition écologique française et de leur capacité à attirer, fidéliser et former de nouveaux talents. « La diversité des candidatures reçues prouve que les investisseurs étrangers jouent un rôle décisif dans la transformation de notre économie analyse Pascal Cagni, ambassadeur délégué aux Investissements internationaux, président du Conseil d'Administration de Business France et président du jury des Prix Choose France. Ces entreprises savent tirer parti des formidables atouts de nos régions et font preuve de responsabilité dans leur démarche, ce qui rejaillit sur l'ensemble de leur territoire, que ce soit en termes de décarbonation ou de création d'emplois à forte valeur ajoutée. ».

Renault Trucks et le grand virage de la décarbonation

En attribuant le Prix Choose France 2022 de la Transition écologique à Renault Trucks (qui appartient au groupe suédois Volvo depuis 2001) Business France veut donner à voir la politique exemplaire du constructeur de camions en matière de transition écologique et d'attractivité. Engagé à ne plus produire aucun véhicule fonctionnant aux énergies fossiles d'ici 2040, l'entreprise embarque en effet l'ensemble de ses équipes dans la grande et passionnante aventure de la décarbonation, qui offre à chacun la possibilité de développer de nouvelles compétences. « Renault Trucks est à un moment clef de son histoire, explique Céline Buffet-Eymard, responsable marque employeur du constructeur. Nous avons adhéré aux Accord de Paris pour le climat, ce qui implique un virage inédit à tous les niveaux : les compétences, les méthodes, les organisations, le modèle économique ou encore les solutions techniques. Travailler chez Renault Trucks, c'est relever collectivement un défi environnemental majeur et contribuer à la transformation de l'industrie. » .

Au quotidien, cela se traduit par de nombreuses actions RH dans les domaines de l'identification et du développement des compétences, du management des talents, du bien-être au travail, de l'inclusion ou encore du développement de l'esprit de collaboration et d'intrapreneuriat à travers des ateliers de design thinking et des "groupes de pairs". Bien plus que le développement de l'électromobilité dans l'univers des transports, la filiale la plus française du groupe suédois s'engage ainsi dans la transformation de la société tout entière...

Aptar et la plasturgie de luxe éco-responsable

À Oyonnax, dans l'Ain, l'Américain Aptar réorganise son site de production Be-One, spécialisé dans les emballages pour la cosmétique de luxe, grâce à un investissement industriel de 42 millions d'euros qui lui vaut le premier Prix Spécial du Jury. Et pour cause, le leader mondial de la fabrication d'emballages des systèmes de distribution destinés aux marchés de la beauté, des soins, de la santé et de l'alimentation a mis la barre très haute en matière de sobriété énergétique et d'innovation industrielle, tout en réaffirmant son ancrage dans le Jura. Premier site français à obtenir le label américain d'architecture écologique LEED v4 niveau Silver, Be-One réduira ses émissions de 58% grâce à la récupération de la chaleur fatale et la limitation des transports internes. Avec 3000 points de pilotage et 200 compteurs permettant de mesurer la performance énergétique, ce grand projet industriel renforce 460 emplois locaux dans l'Ain.

Reconnu par l'ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par les élus locaux, il offre un autre bel exemple de collaboration vertueuse entre les territoires et les investisseurs étrangers pour mener à bien la transition énergétique hexagonale.