Avec les Prix Choose France, Business France honore les entreprises étrangères qui misent sur les talents

Alors que le gouvernement ambitionne de retrouver une situation de plein emploi - soit moins de 5% de chômage - dans les mois à venir, la bataille des talents s'annonce de plus en plus rude. Pour parvenir à attirer, recruter et faire évoluer dans la durée les profils les plus recherchés sur le marché du travail, les entreprises doivent mettre les bouchées doubles, à l'image des 6 entreprises étrangères qui ont été remerciées mardi pour leur soutien à l'économie française. « Il faut sans cesse rappeler que les investisseurs étrangers jouent un rôle essentiel dans notre développement économique précise Pascal Cagni, ambassadeur délégué aux Investissements internationaux, président du Conseil d'Administration de Business France et président du jury des Prix Choose France. À elles-seules, ces 25 000 entreprises génèrent 2 millions d'emplois, 20% des dépenses en R&D et 30% des exportations nationales. En les remerciant pour leurs stratégies de recrutement et de formation de nouveaux talents en France, nous donnons à voir par des exemples concrets l'importance de notre politique d'attractivité dans la réussite de projets porteurs pour les territoires. »

La France, encore championne d'Europe de l'Attractivité

Depuis 5 ans, la France a en effet réussi à capitaliser sur sa position centrale en Europe et sur une baisse de concurrence conjoncturelle pour structurer une offre ultra-attractive pour les capitaux étrangers. « Si nous avons bénéficié d'un moment de grâce depuis le Brexit, nous avons surtout envoyé des signaux forts aux investisseurs internationaux analyse Pascal Cagni. Les investissements réalisés dans les infrastructures de transport, les mesures de flexibilisation du travail, la baisse à 25% des impôts sur les sociétés, la réforme de l'apprentissage et les grandes réformes en cours séduisent les grands groupes et font de la France le pays le plus attractif d'Europe depuis 3 ans. ». Preuve en est, pas moins de 50 entreprises ont candidaté cette année aux « Prix Choose France spécial Talents » dans les catégories « Transition Ecologique », « Compétivité & Innovation » et « Cohésion & Solidarité ».

Après de longs débats, le jury, composé de personnalités issues du CAC 40 et du secteur institutionnel dans les domaines de l'attractivité, de l'emploi et de l'éducation, a finalement décerné 6 prix dont 2 prix spéciaux du Jury et un prix Territoires, qui seront ensuite remis en régions par le Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.

6 lauréats à la stratégie de recrutement et de formation exemplaires

Dans la catégorie Transition écologique, c'est le suédois Renault Trucks qui a été récompensé pour sa politique de recrutement des talents sur son site de Saint Priest (Auvergne Rhône Alpes). Le constructeur de véhicules industriels y mène une politique environnementale ambitieuse dans le cadre de la décarbonation de ses véhicules à horizon 2040. L'Américain Aptar Be-One, qui conçoit et fabrique des packagings pour les cosmétiques de luxe, a quant à lui remporté le Prix Spécial du Jury pour son site industriel d'Oyonnax (Auvergne Rhône Alpes) aux très hautes exigences environnementales.

La politique de recrutement et de formation du Belge Solvay a remporté mardi le Prix Choose France dans la catégorie « Compétitivité & Innovation », qui permet de mettre en lumière la création d'un Hub Européen de production de matériaux avancés pour batteries sur le site de Tavaux, en Bourgogne-Franche-Comté. L'Américain Parker Meggit, dont le site industriel d'Avrillé est spécialisé depuis 1948 dans la conception et la fabrication de composants électroniques pour l'aéronautique, se contente du prix Spécial Territoire pour ses multiples actions autour de la formation et du bien-vivre en entreprise.

Enfin, dans la catégorie « Cohésion & Solidarité », l'Américain Corning, leader en production d'équipements de laboratoire et de solutions de culture cellulaire, voit sa politique de recrutement de nouveaux Talents récompensées, ainsi que l'Espagnol Sifu qui reçoit le deuxième prix spécial du jury pour ses actions en faveur des personnes handicapées sur le marché du travail. « Toutes ces entreprises illustrent la diversité des investissement internationaux conclut Pascal Cagni. Elles prouvent qu'elles savent tirer parti des atouts de leurs territoires pour se développer... et créer de l'emploi. »