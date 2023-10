Transition énergétique : EIT InnoEnergy renforce sa force de frappe

En bouclant une levée de fonds de 140 millions d'euros, annoncée mardi 5 septembre, EIT InnoEnergy n'a fait que muscler un peu plus son ambition. Cet organisme européen public-privé spécialisé dans l'innovation au service de la transition énergétique, créé en 2010 par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), enregistre au passage l'arrivée de nouveaux actionnaires prestigieux à son capital : Pulse CMA CGM Energy fund, Renault, Société Générale ou le Suédois Stena Recycling. Tous ces grands groupes viennent rejoindre une trentaine d'autres, tels qu'Engie, Siemens, Volkswagen ou Schneider Electric. « Réussir une telle levée de fonds dans un contexte morose est une franche réussite. Cet argent va nous permettre de doubler notre impact et augmenter notre capacité d'investissement, pour accompagner encore plus de start-ups européennes et les gigafactories de demain », se réjouit Karine Vernier, directrice générale d'EIT InnoEnergy France. La société prévoit en parallèle d'intensifier sa présence et ses investissements aux Etats-Unis.

Plus de 200 start-ups soutenues et accompagnées

Ces dernières années, EIT InnoEnergy s'est imposé comme un acteur majeur en Europe dans le domaine de l'innovation énergétique au service de l'industrie. Son palmarès est éloquent : près de 300 brevets déposés dans son giron, plus de 500 innovations soutenues, 16 universités partenaires en Europe... Son portefeuille compte environ 200 start-ups qui devraient permettre, potentiellement, d'économiser 1,1 milliard de tonnes d'équivalent CO2 chaque année dès 2030. EIT InnoEnergy a également participé à la création et au financement d'une dizaine de gigafactories existantes ou à venir en Europe. On pense à Verkor, dans le champ des batteries de véhicules électriques, GravitHy, qui produira de l'acier décarboné à partir d'hydrogène ou Holosolis, spécialisé dans la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques made in Europe. FertigHy, elle, produira des fertilisants décarbonés grâce à l'hydrogène.

L'accélérateur agit aussi en « fer de lance » de filières et alliances. Il est à l'origine de l'Alliance Européenne des Batteries (EBA), du Centre Européen d'Accélération de d'Hydrogène Vert (EGHAC) ou encore de l'Alliance Européenne du solaire et du photovoltaïque (ESIA). Sa force ? Fédérer de grands acteurs mondiaux, industriels comme financiers, autour de son écosystème de startups. « Le early-stage est un stade de développement extrêmement risqué, toute notre plus-value consiste à apporter aux jeunes sociétés une mise sous contrôle des risques, puis une accélération en leur ouvrant les portes du marché grâce à notre écosystème de poids », explique Karine Vernier. « Un enrichissement de notre table de capitalisation permet de créer un écosystème encore plus puissant. Ces groupes vont pouvoir investir à nos côtés ou en complément, mais aussi offrir des conditions de pilote, ou des premières ventes à nos start-ups ». Ces partenaires permettent en parallèle à EIT InnoEnergy d'enrichir sa connaissance des marchés et des tendances, « une valeur d'écosystème et un levier de développement colossal ». Au cours des prochaines années, le fonds ambitionne désormais de répliquer son modèle et son succès aux Etats-Unis, afin de soutenir des innovations américaines mais aussi faire profiter à ses poulains européens du formidable marché de la transition énergétique outre-Atlantique.

The Business Booster fait escale à Amsterdam

En attendant, tout l'écosystème d'EIT InnoEnergy est attendu les 18 et 19 octobre prochain à Amsterdam, pour son événement de networking annuel : The Business Booster. Entrepreneurs et start-ups, grands groupes ou financiers, l'événement réunit tous les acteurs gravitant autour d'InnoEnergy, mais accueille aussi des représentants de la Commission européennes ou des nouvelles alliances industrielles. On pourra y découvrir pas moins de 150 technologies énergétiques durables. « Le TBB est un événement emblématique, il permet à tout le monde de toucher du doigt ce qu'est vraiment la puissance de frappe d'EIT InnoEnergy », glisse Karine Vernier. La thématique choisie cette année, « La nouvelle économie verte : équilibrer profit et objectif », a toutes les chances de fédérer.