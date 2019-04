Une aventure d’intelligence collective by Medtronic France

C'est fort de cette conviction que Medtronic France partage son ambition d'être un « Agit'acteur de la Santé » avec ses 1300 collaborateurs en juin 2018.

En partant d'emblée du principe que la mobilisation traditionnelle des managers devra s'accompagner d'une démarche totalement innovante pour « agit'acter » en interne et garantir une appropriation de sa stratégie à tous les étages de l'entreprise, Medtronic France mobilise un groupe projet sur le sujet.

Assez vite, une idée émerge : chaque collaborateur doit pouvoir s'exprimer sur la stratégie sur une période très courte pour créer une véritable émulation.

Les questions fusent dans la foulée :

Comment mobiliser leurs collaborateurs sur des sujets qui leur semblent éloignés de leur quotidien ?

Et même si plusieurs centaines d'entre eux jouaient le jeu, comment récolter leurs idées, les analyser et retenir celles qui font consensus ?

D'un point de vue pratique, comment leur donner envie de contribuer aux débats ? Le digital peut être un levier d'engagement des collaborateurs mais ne peut être l'unique solution, notamment quand des thèmes comme le futur du travail et les métiers de demain sont explorés ?

Avec 3 de ses collaborateurs- Audrey Amiot, Antoine Groheux et Yves Morel que Medtronic France remercie pour leur engagement sans faille - et notre partenaire BLUENOVE, ils imaginent une nouvelle démarche d'innovation collective structurée autour de 4 grandes phases (appropriation, idéation, exploration et priorisation). Ils proposent de nouveaux outils permettant de s'assurer que tous leurs collaborateurs restent engagés tout au long de cette aventure qu'ils baptisent DESTIN'ACTION et dont ils fixent la durée à 4 mois. 4 mois c'est à la fois un sprint et un marathon. Un sprint car chaque phase dure en moyenne 4 semaines et un marathon car maintenir la motivation et un engagement constant des employés est loin d'être un « long fleuve tranquille ».

Leurs résultats tant en termes de participation que de contenus créés ont dépassé toutes leurs projections les plus folles :

Tous leurs collaborateurs ont participé au projet Destin'Action, via la plateforme ou les Vill'Actions,.

Plus de 60 projets ont été recensés et 4 ont été retenus au terme d'un vote ouvert à tous les collaborateurs pour être mis en œuvre.

Au-delà des chiffres, leur plus grande satisfaction est venue des changements de comportement observés chez leurs employés et notamment au sein de la communauté des explorateurs. Plusieurs d'entre eux se sont transformés et révélés dès lors qu'ils leur avaient confié de nouvelles responsabilités sur des sujets stratégiques et une grande liberté d'action dans la conduite de projets innovants. Destin'Action a permis d'identifier de nouveaux talents et d'accélérer leur mobilité interne.

30% de leurs explorateurs ont eu une évolution de poste dans les mois qui ont suivi l'aventure Destin'Action.

Face à ces résultats encourageants, ils ne pouvaient s'arrêter en si bon chemin. La saison 2 Destin'Action a été lancée en septembre 2018 avec cette fois-ci 25 Transformers dont la mission est de mettre en œuvre les 4 projets retenus lors de la saison 1.