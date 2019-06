Une banque qui lutte contre les inégalités sociales et les fractures territoriales

Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. Un an après sa création, la Banque des Territoires affiche un bilan prometteur.

20 milliards d'euros pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés

La Caisse des Dépôts n'a pas attendu l'avènement du mouvement des Gilets Jaunes pour s'attaquer aux fractures sociales, partout en France. Il y a un an, en regroupant au sein d'une même direction plusieurs de ses outils de financement et d'investissement, cet établissement public, dont la raison d'être est de servir l'intérêt général, lançait la Banque des Territoires. L'objectif et les enjeux sont clairs : il s'agit, avec une enveloppe de 20 milliards d'euros par an, de promouvoir le développement économique et la cohésion sociale en allant au-devant des besoins des élus et autres acteurs dans les territoires. Du logement social à la réindustrialisation, en passant par la réhabilitation des centres-bourgs et villes moyennes, l'accès au numérique et à la fibre optique, l'énergie propre, la mobilité, la santé, la culture...

Un contact unique et une présence terrain pour une meilleure proximité avec ses clients

Avec la logique d'un contact unique, ont été regroupées sous le nom de Banque des Territoires quatre directions de la Caisse des Dépôts : la direction des prêts et de l'habitat, la direction des investissements et du développement local, la direction des clientèles bancaires et la direction du réseau qui pilote les directions régionales placées au coeur des territoires. Deux filiales apportent leur expertise : la SCET (conseil en ingénierie) et CDC Habitat (opérateur immobilier global au service du bien commun).

Les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts sont devenues des directions régionales de la Banque des Territoires afin d'être mieux identifiées par ses clients. De quoi être au plus près du terrain, pour intervenir aux côtés des clients et accompagner leurs projets par des financements à long terme, notamment pour des opérations foncières et immobilières, des investissements minoritaires, comme l'entrée au capital de bailleurs sociaux, du conseil en ingénierie, des crédits pour des études pré-opérationnelles (sur l'habitat, le commerce...) et des missions d'appui à la conduite de projets tels que la réhabilitation des villes moyennes éligibles au programme « Coeur de Ville ». De quoi également générer un fort effet de levier. Chaque euro engagé par la Banque des Territoires apporte un effet levier de 7 euros supplémentaires.