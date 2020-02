Une touche verte gagnante pour Bpifrance et les rugbymen de Pau

C'était une double célébration. Samedi soir, au stade du Hameau, la Section Paloise fêtait sa victoire contre Montpellier à l'occasion de la 17è journée de Top 14. Un événement qui, en même temps, marquait l'officialisation du partenariat liant depuis deux ans le club de Pau à la Banque publique d'investissement. « Devenir partenaire d'un club, c'est devenir partenaire d'un réseau, d'une communauté, d'une famille, qui a pour objectif de toujours faire ensemble », a déclaré Patrice Bégay, directeur de la communication et directeur exécutif de Bpifrance. De fait, pour l'institution publique, forte à ce jour de 54 partenariats avec des clubs sportifs, ceux-ci offrent un levier de choix pour élargir un réseau d'affaires. Et la Section Paloise, qui représente « un intérêt économique et impactant pour le territoire » qu'elle fait rayonner en France comme à l'international, en est une parfaite illustration.

« Bpifrance, très présente dans notre territoire, est partenaire d'un grand nombre d'entreprises qui sont aussi partenaires de notre club », a expliqué de son côté le président de la Section Paloise, Bernard Pontneau. C'est donc une alliance « toute naturelle », qui permet à ces entreprises de « se retrouver, de faire du réseautage et de se développer », estime cet ancien dirigeant de Varel Europe, une entreprise industrielle spécialiste des têtes de forage, basée à Ibos. Le club de Pau parie en effet sur l'événementiel à travers la mise à disposition de ses espaces pour des réunions, des petits déjeuners, des conférences... au service des entreprises.

Une stratégie éco-responsable et un village RSE

Autre orientation stratégique, le club a résolument engagé une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE). « La réunion sportive, dans un sport collectif, est une grand-messe qui rassemble toutes les couches de la société. Nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice en portant de grands sujets de RSE pour leur donner une visibilité », précise-t-il. Le match contre Montpellier était ainsi l'occasion de déployer un « village RSE » mettant en avant différents organismes qui oeuvrent dans le domaine environnemental et sociétal. Etablissement français du sang, application béarnaise de co-voiturage TchaTcha, préfecture de Pau dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes... étaient ainsi conviés au village éco-responsable de la Section Paloise. Celle-ci est également déterminée à passer à la vitesse supérieure, notamment en matière de tri sélectif, et impliquée, par ailleurs, dans la sensibilisation des enfants aux enjeux environnementaux via son programme d'éducation Ecolos en herbe.

Accélérer la transition écologique

Une stratégie faisant écho à celle de Bpifrance, qui s'impose désormais comme « la banque du climat accompagnant toutes les entreprises dans leur transition écologique et énergétique », comme le souligne Patrice Bégay. Et en parfaite synergie, également, avec Teréga, partenaire de l'événement. Le spécialiste du transport et du stockage de gaz du Sud-Ouest se positionne en effet comme accélérateur de la transition énergétique grâce au gaz. Dotée d'un plan d'entreprise baptisée « Impacts 2025 », cette ETI qui gère 5000 km de canalisations et près d'un quart des capacités de stockage de gaz en France, multiplie des actions dans ce sens depuis quelque temps. « Nous avons construit un partenariat avec le Syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques pour faciliter la mise en place de stations qui fournissent du GNV (gaz naturel pour véhicules), pour la mobilité », indique ainsi Dominique Mockly, PDG de Teréga. Cet investissement dans l'infrastructure est crucial pour relever le défi de la mobilité zéro carbone... Autre axe de travail du gazier basé à Pau : « Nous planchons sur l'organisation de la collecte du bio-méthane sur notre territoire », confie le patron de Teréga.

Autant d'éléments qui sous-tendent l'engagement de Teréga aux côtés de Bpifrance, que ce soit en faveur de la transition écologique ou, comme l'an dernier, dans le cadre du French Fab Tour d'été, pour attirer des talents vers l'industrie et « montrer que les métiers du gaz sont des métiers d'avenir ». L'entreprise songe d'ailleurs à recruter à l'avenir des jeunes via le dispositif du VTE (volontariat territorial en entreprise), porté par Bpifrance, et que la banque promeut notamment lors de rencontres sportives. Enfin, Teréga continue d'apporter son soutien au club de Pau. Une manière de jouer, avec d'autres acteurs au cœur du territoire, toujours plus collectif...

Jour E de Bpifrance

Le 7 avril prochain, la banque publique d'investissement organise au Parc Floral, à Vincennes, une journée pour inciter les entrepreneurs à enclencher ou accélérer leur transition écologique et énergétique.