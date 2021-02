ViV INDUSTRY prépare le futur de l’industrie !

Cet événement BtoB dédié à l'Usine du Futur et à la Performance Industrielle en Nouvelle-Aquitaine rassemblera plus de 500 participants, de la start-up aux grands groupes industriels : 2 jours 100% industrie du futur et innovation !

Organisé par Proximum Group et financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, ViV INDUSTRY est un salon innovant et connecté, dédié à la génération de contacts et contenus ciblés.

Par cette initiative, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite proposer une offre de solutions permettant de répondre aux enjeux climatiques, démographiques, environnementaux, compétitifs ou encore sociétaux, auxquels doivent faire face les entreprises françaises.

ViV INDUSTRY repose sur un concept simple : 1000 décideurs de l'innovation se rencontrent au travers de 8000 rendez-vous d'affaire programmés à l'avance et doublement validés sur la base de demandes argumentées, soit le meilleur moyen de bénéficier d'un ROI important avec des leads très qualifiés !