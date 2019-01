Voice of innovation, les Rendez-vous du conseil par CGI, le 29 janvier à Nantes St-Nazaire

Dans un monde globalisé et en forte accélération, la transformation est une nécessité et devient un facteur majeur de compétitivité. Toute entreprise se trouve confrontée un jour ou l'autre à la nécessité de se transformer de façon plus ou moins profonde.

Quels sont les axes et leviers de transformation ? Quels sont les facteurs clés de son succès ?

En quoi placer l'humain au cœur du processus global de transformation est-il essentiel pour sécuriser ce processus?

Les nouvelles approches digitales liées au collaboratif, à l'agilité et à la RSE sont autant de valeurs des entreprises qui se démarqueront en 2019 sur un marché où la différenciation est décisive.

Vous avez dit « transformation Voice of innovation, les Rendez-vous du conseil par CGI, aborderont ces thèmes au travers du programme suivant :

9h : Keynote d'ouverture : L'entreprise et ses enjeux

Tendances et perspectives : Présentation des résultats de l'enquête « Voice Of the Client CGI 2019 » issues de rencontres réalisées auprès de 1 400 dirigeants de tous secteurs d'activité à travers le monde

9h20 : Table ronde * : Transformation et innovation : A travers des retours d'expérience, identifier les enjeux et facteurs de succès d'une mutation

- Pierre-Jacques Lemerle, Directeur Pilotage de la Transformation et Organisation chez Crédit Agricole Technologies et Services

- Yann Taraud, Magistrat au sein du casier judiciaire national, en charge des relations avec l'Union Européenne

10h00 : Table ronde * : L'humain, acteur du processus de transformation

- Alain Mauny, Directeur régional Pôle emploi Pays de la Loire

- Marie Médioni-Marsac, DRH SGSS

10h40 : Keynote de clôture : Témoignage

* D'autres intervenants sont en cours de validation

Rendez-vous le Mardi 29 janvier 2019 à la CCI Nantes St Nazaire - Salon Atlantique

De 8h30 à 11h30, Inscription préalable obligatoire.

>> Je m'inscris