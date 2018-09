La vidéo surveillance le moyen le plus efficace pour se protéger

Comprendre l'intérêt de la vidéo surveillance

Il est avant tout important de comprendre le concept de vidéo surveillance. Ce terme désigne le fait d'avoir accès à des images de caméras de surveillance. Un système complet de vidéo surveillance se compose d'un enregistreur et d'une ou plusieurs caméras. Le plus souvent, il est utilisé pour surveiller une habitation ou un local commercial.

Compte tenu du climat de de violence et de criminalité qui s'est installé, faire l'acquisition d'un système de vidéo surveillance c'est décider d'être actif dans la protection de ses biens. En effet, selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), les caméras se révèlent être les plus protectrices et réduisent le risque de cambriolage de 22%, contre seulement 15% pour les digicodes et 7% pour les portes blindées. Un système de vidéo surveillance semble donc être la meilleure option pour prévenir d'une éventuelle intrusion. Le risque de cambriolage est une réalité bien présente.

Selon une étude du Parisien, le nombre de cambriolages recensés l'année dernière à Paris et les trois départements de petite couronne (un peu plus de 40 000 faits au total) a augmenté de 1,1 % par rapport à 2016. En effet, ce sont près de 1 000 logements parisiens (dont près de 80 % de résidences principales) de plus qu'en 2016, qui ont été victimes d'un cambriolage l'année dernière.

Une utilisation facile et rapide

Un système de vidéo surveillance est un bon compromis. Il est aisément possible de s'en procurer et son installation est simple et rapide. Il suffit de brancher l'enregistreur électriquement et de le connecter à internet puis, de placer les caméras dans les zones à surveiller et de les connecter à l'enregistreur. Et voilà l'installation du système est terminée ! Maintenant place au téléchargement d'une application afin de surveiller son domicile à distance, que ce soit depuis son lieu de travail ou en vacances à des milliers de kilomètres.

Une technologie devenue accessible pour tous





Aujourd'hui, posséder un système de vidéo surveillance n'est plus un privilège réservé aux plus aisés. La vidéo surveillance se démocratise. En effet, les prix sont de plus en plus compétitifs et l'installation est simplifiée au maximum. Chacun peut désormais se procurer une caméra de surveillance et l'installer chez soi, sans aucune compétences techniques particulières. Les utilisateurs ont bien intégré qu'il était primordial de posséder un système de surveillance. Non seulement il permet de se sentir en sécurité mais en plus d'agir activement pour la protection de son habitation. En effet, un tel système offre la possibilité de contacter rapidement la police si une effraction est constatée lors de la visualisation des images.

L'acquisition d'un système de vidéo surveillance est un réel avantage. En plus d'être un investissement durable, il permet de se protéger efficacement. Un tel système est facile d'installation et d'utilisation. De plus, on en trouve partout sur le marché, notamment sur les sites de e-Commerce comme, par exemple, europ-camera.fr qui dispose d'une très vaste gamme de caméra de vidéosurveillance.