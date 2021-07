Le boom des stages de prérentrée après deux années de confinement

Il existe des solutions, comme par exemple les stages de prérentrée de Cours Thalès, pour rester à niveau et bien préparer sa prochaine rentrée scolaire. Après deux années de confinement, les élèves souhaitent poursuivre leurs études dans les meilleures conditions et préparer leur prochaine rentrée scolaire avec succès. Les stages de prérentrée se multiplient en ce sens, afin de les accompagner au mieux dans cette période inédite et pour préparer leur avenir.

Il existe donc la possibilité de suivre des stages de prérentrée, qui ont lieu durant les vacances estivales, à la fin du mois d'août. Ils s'adressentà tous les élèves quel que soit leur niveau et se déroulent à Paris, ou à distance.

Les confinements successifs ont laissé des traces chez les élèves

Plusieurs mois passés loin des salles de classe ont conduit beaucoup d'élèves à perdre confiance en eux, en leurs connaissances et en leurs capacités. Beaucoup de cours n'ont pas pu être assurés, faute de moyens techniques et de problèmes d'organisation. Les élèves sont unanimes : les cours en distanciels sont beaucoup moins efficaces qu'en présentiel. Et nombreux sont ceux qui se sentent démunis. Ils souhaitent s'assurer d'avoir bien compris le programme avant de retrouver les salles de classe à la rentrée prochaine.

Les élèves font donc l'impasse sur une semaine de vacances pour se remettre à niveau après une année scolaire assez particulière. Ils se retrouvent par petits groupes dans les salles pour reprendre les bases, travailler et s'exercer. Nombreux sont les élèves ayant souhaité bénéficier de cours particuliers et de stages durant les vacances d'été. Les stages de prérentrée ont enregistré une hausse des inscriptions de près de 15 %, ce qui est une progression considérable. Et celle-ci profite également à l'enseignement à distance. Les parents et les élèves ne sont plus obligés de se précipiter vers les centres. Une part considérable des cours est aujourd'hui assurée à distance.

Les parents souvent à l'origine de la démarche

Si les élèves sont le plus souvent des candidats motivés, ce sont généralement les parents qui sont à l'origine de cette démarche. Les élèves sont encouragés par leurs parents qui cherchent à mettre toutes les chances de leur côté. Bien évidemment, pour ces stages, l'implication est indispensable. Les révisions, pour être efficaces, doivent être présentées aux élèves comme une véritable opportunité de réactiver leurs connaissances et de prendre confiance en eux. L'objectif n'a jamais été de mettre les élèves en compétition. Et si les parents les poussent vers cette solution, les élèves sont aussi pour beaucoup à l'origine de la démarche, en sollicitant un stage auprès de leurs parents.

Les stages accueillent tous les élèves motivés et désireux de progresser après près de deux ans en distanciel. Des mois sans classe laissent forcément des traces que beaucoup tentent d'effacer avec du travail et de la persévérance. Et ce travail finit toujours par payer.

Les objectifs des stages de prérentrée

Les stages de fin d'année et de prérentrée ont tous le même objectif : permettre aux élèves et étudiants de bien préparer leur rentrée. Il s'agit de stages intensifs visant à réviser l'année passée et s'assurer de bien réussir la rentrée prochaine.

Les stages s'effectuent en petits groupes de niveaux, un format optimal pour un travail individuel et collectif de qualité. Les professeurs qui les dispensent sont agrégés et certifiés. La pédagogie est adaptée au niveau et se veut exigeante pour ces cours particuliers. À chaque fin de stage, les élèves sont évalués sur leurs acquis.

Si ces stages vous intéressent, sachez qu'ils se déroulent à Paris, dans les lycées Saint-Jean de Passy, Fénelon Sainte-Marie ou Stanislas. Depuis la mise en place du confinement, ils sont aussi accessibles 100 % en ligne, avec des outils adaptés.

Pour chaque classe, les enjeux divergent, mais les objectifs restent les mêmes : permettre aux élèves et aux étudiants de réussir leur année et d'optimiser leurs résultats. Le tout, afin de leur permettre de poursuivre les études qu'ils souhaitent dans les meilleures conditions possibles, et assurer leur avenir.

Pourquoi des stages de fin d'année ?

Pour les élèves, les stages de fin d'année sont l'occasion de revoir les acquis essentiels de l'année passée. D'une année à l'autre, les connaissances et acquisitions se multiplient et bon nombre d'entre elles reposent sur des compétences anciennement acquises. D'une classe à l'autre, le rythme change, et des bases solides permettent de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Les stages de fin d'années permettent donc de solidifier les bases acquises tout au long de l'année. Pour certains, c'est aussi l'occasion de revoir des points essentiels qui manquent peut-être encore de compréhension ou qui nécessitent des applications supplémentaires. L'objectif est donc clairement de proposer aux élèves la possibilité de renforcer leurs acquis durant l'année afin de mieux préparer la rentrée à venir. Ils peuvent ou non s'associer aux stages de prérentrée dans cette optique de réussite.

Pourquoi des stages de prérentrée ?

Comme leur nom l'indique, les stages de prérentrée s'effectuent juste avant la rentrée scolaire dans une classe supérieure : seconde, première, terminale, classe préparatoire. Ils permettent le plus souvent de se familiariser avec le rythme de l'année à venir avant la rentrée, afin de débuter dans les meilleures conditions de travail possible. Et ainsi, éviter la surprise des élèves qui voient le rythme s'intensifier parfois très vite et qui peinent à suivre.

Les stages de prérentrée visent également à aborder des notions essentielles de l'année à venir. Cela peut aider les élèves à prendre de l'avance ou à pallier d'éventuelles difficultés dans une matière, par exemple. De même, les classes préparatoires paraissent souvent très difficiles aux élèves et elles revêtent pourtant des enjeux considérables pour leur réussite. Effectuer un stage ne peut qu'aider les élèves à entrer dans le bain et à réussir leur année. Réaliser un stage de prérentrée offre une chance supplémentaire de réussir son parcours étudiant avec brio.

Nouveauté : des stages accessibles à distance

Pendant longtemps, les stages de fin d'année et de prérentrée se déroulaient exclusivement à Paris, dans les centres et lycées. Aujourd'hui, tous les élèves de France qui le souhaitent peuvent suivre ces cours à distance, via des outils en ligne. Les mesures sanitaires ayant contraint les élèves à développer des méthodes de travail à domicile ont quelques avantages. Ils sont désormais capables de suivre une formation ou un stage à distance, grâce à des outils spécifiques. De même, les enseignants se sont adaptés à ces nouvelles méthodes de travail afin de préserver la qualité de leur enseignement et permettre au plus grand nombre d'élèves de poursuivre leur travail au-delà des horaires de cours habituels.

Les stages en Seconde

La classe de Seconde est une année charnière, puisqu'elle marque la fin du collège et le début du lycée. Le rythme, les méthodes de travail, les attentes vis-à-vis des élèves... Beaucoup de choses changent cette année, et les enjeux ne sont plus les mêmes.

Les stages de prérentrée en Seconde

Lors d'un stage de prérentrée en Seconde, les élèves peuvent se familiariser avec le rythme de cette section et progresser dans certaines matières comme le français, la physique-chimie ou les mathématiques. Au cours du stage, les élèves commencent à développer des compétences essentielles dans ces matières scolaires, afin de bien débuter l'année de Seconde et obtenir de bons résultats. Le tout, avec pour objectif une spécialité en Première : souvent la physique ou les maths. De plus, la classe de seconde est très exigeante en français : beaucoup d'élèves n'y sont pas préparés et rencontrent des difficultés durant l'année.

Grâce aux stages de prérentrée, les élèves peuvent s'entraîner sur des exercices types, adaptés aux classes de secondes. Le tout, pour mieux se préparer aux changements qui s'opèrent entre le collège et le lycée : et la marche est grande ! Le stage de prérentrée est intéressant pour mettre en place de solides bases de travail et de nouvelles approches méthodologiques. Cela permet de se concentrer sur l'essentiel, en fonction des besoins de chaque élève.

Les stages de fin de Seconde

Outre les stages de prérentrée, l'année de Seconde peut se terminer par un stage de fin d'année. Ils se font juste après la fin des cours, et permettent de revoir les points clés du programme de l'année passée. L'autre intérêt de ces stages est de se préparer à l'exigence des spécialités de classe de Première. En effet, la rentrée en classe de première n'est pas anodine : elle marque le début des enseignements de spécialité, dont les mathématiques et la physique-chimie font partie. Les stages de fin de Seconde sont une opportunité d'aborder la classe de Première de façon sereine et pérenne.

Les stages à réaliser en Première

Année de la spécialisation et des premières épreuves de Baccalauréat, la Première est loin d'être une année évidente et le rythme y est toujours aussi soutenu.

Le stage de prérentrée en Première

Le stage de prérentrée en classe de Première s'adresse à tous les élèves issus de la classe de Seconde, et qui souhaitent préparer au mieux leur rentrée en classe de première. Il permet d'appréhender de façon plus sereine le programme de l'année en réactivant le mode « scolaire » après les vacances estivales. L'objectif est de remobiliser ses connaissances acquises en classe de Seconde et de prendre un peu d'avance sur des notions essentielles du programme de l'année à venir.

Le stage de fin de Première

Le stage de fin de Première permet de revoir tous les acquis essentiels de l'année, et ainsi de bien préparer la rentrée en classe de Terminale. L'idée est de s'assurer de maîtriser les notions clés de l'année pour préparer au mieux la rentrée et l'année du Baccalauréat, qui n'a rien d'anodin. De plus, l'année de Terminale est cruciale pour le dossier de Parcoursup et la poursuite des études. Avec un début d'année solide, on met toutes les chances de son côté pour réussir ses études supérieures. Mais avant cela, il faut se concentrer sur la Terminale et ses enjeux.

Stage de prérentrée en Terminale

La Terminale marque la fin du lycée et souvent, le début des études supérieures pour les élèves. Difficile, soutenue et aux enjeux plus qu'importants, elle ne laisse pas de répit aux étudiants.

Pour la classe de Terminale, il existe uniquement un stage de prérentrée. Il n'y a pas de stage de fin de Terminale, car une fois le baccalauréat obtenu, il faut se concentrer sur les études supérieures et leurs spécificités. C'est là qu'entrent en jeu les classes préparatoires et les stages qui permettent de s'y préparer.

Le stage de prérentrée en Terminale

Comme nous l'avons évoqué, les enjeux de la Terminale sont considérables pour le parcours étudiant. Le stage de prérentrée a lieu à la fin des vacances d'été, ce qui permet aux élèves de se remettre dans le bain et de bien débuter l'année scolaire. L'idée est de reprendre un bon rythme de travail dès les premières heures de cours et prendre de l'avance sur un programme dense et chargé. Le stage de prérentrée en Terminale s'adresse donc aux élèves qui souhaitent bien préparer leur rentrée.

Pour les lycées, la Terminale est une année charnière qui se termine par le Baccalauréat et les décisions de Parcoursup. Elle prépare aussi à l'enseignement supérieur, c'est pourquoi il est important d'obtenir de bons résultats tout au long de l'année.

Stage de prérentrée en Prépa scientifique

La classe préparatoire scientifique est utile aux élèves qui souhaitent poursuivre des études dans cette voie. Deux stages sont proposés durant l'été dont un se tient après la fin des cours de Terminale. Il reprend le programme de spécialité mathématique de l'année. Il peut également se concentrer sur les programmes de physique et de maths en première année de prépa scientifiques.

Le second est un stage de prérentrée en classe préparatoire scientifique de première ou seconde année. Les stages de prérentrée en Prépa scientifique s'adressent aux élèves issus de toutes classes de Prépas scientifiques.

Stage de prérentrée en première année scientifique PTSI, PCSI, MPSI

Entre le lycée et la Prépa, le fossé est très grand. Les stages sont des façons très efficaces pour se préparer au mieux à cette année qui s'annonce très rythmée et difficile pour beaucoup d'élèves. Les professeurs de Prépa sont nombreux à regretter le manque de préparation des élèves lycéens qui débutent l'année. Pour ces raisons, le recours à un stage se montre plus essentiel que jamais. Il permet un approfondissement du programme de la spécialité mathématique (indispensable en math sup), ainsi que des entraînements aux calculs complexes et aux exercices de type Prépa scientifique.

Stage de prérentrée en seconde année de prépa scientifique

L'année des concours est très éprouvante. Pour l'aborder dans les meilleures conditions, il est important de faire le point sur les aspects essentiels du programme de SUP. Celui-ci comporte un tronc commun PCSI/MSPI, accessible à certains PTSI. Le stage de prérentrée maths spé reprend l'ensemble des méthodes incontournables ainsi qu'un entraînement sur les exercices clés du programme. On y trouve aussi des fiches méthodes qui permettent de mettre en lien les diverses parties du programme et de prendre un recul nécessaire pour maîtriser au mieux les cours.

Stage de prérentrée en Prépa HEC : prépa commerciale

Le stage de prérentrée en prépa hec est un véritable atout pour se mettre dans le rythme de cette première année difficile et exigeante.De même, cela permet aussi de remobiliser ses connaissances et bien préparer sa seconde année de CPGE section économique et sociale après la période d'inactivité inhérente aux vacances. En CPGE, la difficulté des programmes est de taille et il n'est jamais superflu de se préparer avec des cours et stages spécifiques.C'est ce que permet de faire le stage de prérentrée en classe préparatoire économique et commerciale.

Les stages s'effectuent par groupes de niveaux répartis en effectifs limités de quinze à vingt élèves au maximum. Ils mettent en application une pédagogie active avec des méthodes, des fiches de cours et des exercices de type prépa, afin de monter progressivement en difficulté et proposer un suivi individualisé aux élèves. Les enseignants qui dispensent ces stages sont spécialisés dans les classes préparatoires aux grandes écoles.Pour suivre le stage de prérentrée en Prépa HEC, il faut se rapprocher d'un conseiller pédagogique en le contact par téléphone au 01 73 21 07 98 ou par email à contact@cours-thales.fr.

Pour conclure

Si les stages de prérentrée et de fin d'année explosent, c'est avant tout parce que les élèves souhaitent mettre toutes les chances de leur côté pour leur avenir et leurs études. Et à l'heure où le fonctionnement de Parcoursup fait débat, il est préférable de se constituer un dossier solide sur lequel s'appuyer pour la suite. Cours Thales est l'un des pionniers dans ce domaine et ses stages, aujourd'hui accessibles en ligne, sont d'une grande aide pour beaucoup d'élèves parisiens et français.