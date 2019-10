Le courtage en énergie B2B, plus qu’une prestation, un service à haute valeur ajoutée

Les achats d'énergie, un marché complexe

Si comparer les offres est la meilleure solution pour obtenir les conditions et tarifs les plus avantageux, il est souvent compliqué de se retrouver dans le maquis des nouvelles offres et des différentes options. Les nombreuses réglementations en matière d'énergie sont de plus difficiles à appréhender alors même qu'elles impactent directement les prix. L'opacité du marché, le manque de lisibilité des offres, la complexité réglementaire... Tout cela a contribué à la naissance des energy brokers, mieux connus en France sous le nom de courtier en énergie. De nombreux courtiers en énergie s'adressent aux particuliers ; certains ont, en revanche, fait le choix de se spécialiser auprès des entreprises. Opéra Energie a été le 1er à se lancer, en 2014, avec une offre de courtage en énergie B2B dédiées aux industriels, commerçants, TPE, PME et acteurs publics.

Consultant en achat d'énergie ou courtier en énergie ? la différence

Tous deux proposent de mettre en concurrence les fournisseurs. Ils dispensent également des prestations de conseil, comme le courtier Opéra Energie avec ses prestations d'optimisation tarifaire. Pas facile dès lors de faire la différence ! Cette dernière tient en fait au process de rémunération.

Le consultant en achats d'énergie est rémunéré par le client tandis que le courtier en énergie est rémunéré par les fournisseurs d'énergie, sur le même principe d'apporteur d'affaires que les courtiers en prêt immobilier par exemple.

Le courtage en énergie, un simple service de comparaison des prix ?

Certes il existe des comparateurs d'énergie professionnels en ligne mais ils ne correspondent pas aux besoins des entreprises. D'une part, ils ne concernent que les consommateurs avec une puissance de compteur électrique inférieure ou égale à 36 kVa ou une consommation de gaz inférieure ou égale à 30 MWh. D'autre part, il faut réfléchir aux meilleures stratégies à adopter en fonction des caractéristiques des sites et du contexte du marché : lotir par niveau et type de consommation, prix fixe ou variable, ARENH, mécanisme de capacité, énergie verte, durée du contrat, fiscalité, etc.

Typiquement, Opéra Énergie a conçu et développé des outils de comparaison spécifiques via une cellule IT dédiée. Ces solutions uniques permettent d'analyser, traiter et comparer les offres des fournisseurs auxquels une plateforme développée en interne est connectée en temps réel. Un outil d'ingénierie des prix unique qui permet de transmettre au client une grille d'évaluation des contrats extrêmement lisible et intelligible.